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Sommet Russie-Afrique: Rossiya Segodnya réunit les dirigeants d'universités africaines

Sommet Russie-Afrique: Rossiya Segodnya réunit les dirigeants d'universités africaines

Sputnik Afrique

Le groupe médiatique Rossiya Segodnya a organisé une session consacrée à l’avenir de la formation en journalisme avec les dirigeants de grandes universités et... 28.10.2026, Sputnik Afrique

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Ont participé à la discussion: La chanceliere de l’université de Limpopo, Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma, s’adressant aux futurs journalistes, a particulièrement souligné l’importance de s’appuyer sur son propre agenda, de la fiabilité de l’information et de l’utilisation responsable des technologies: Le président de l’université de Debre Markos, Sayeh Kassaw Agegnehu, a souligné l’importance du renforcement des compétences des spécialistes dans le domaine de la production multimédia et du développement de la coopération entre les médias russes et éthiopiens: Le directeur général de l’École supérieure de journalisme et de communication du Niger, Idrissa Ousseini, répondant à une question sur l’avenir de la profession, a déclaré:“Alors, d’abord, le premier point que je vais évoquer ici, c’est qu’on vient aux journalistes, parce qu’on estime qu’on a investi des responsabilités sociales. On voudrait apporter sa contribution à informer, à aider sa communauté à comprendre un certain nombre de dephénomènes.” Le recteur de l’université de l’État de Kaduna, Abdullahi Ibrahim Musa, a souligné l’importance des échanges dans le domaine de l’éducation et de la coopération avec les entreprises médiatiques: Le dirigeant de l’université a noté que l’hygiène informationnelle devient désormais une question fondamentale et que la formation d’une nouvelle génération de journalistes est impossible sans un changement complet de philosophie de l’enseignement du journalisme, y compris la refonte des programmes de formation. Le directeur de l’Institut international d’études stratégiques HORN, Hassan Mohammed Khannenje, a insisté sur la nécessité de passer de la discussion des initiatives stratégiques à leur mise en œuvre concrète et à l’évaluation de résultats tangibles: “Le moment est venu de passer des paroles aux actes. Lorsqu’il s’agit d’indicateurs aussi importants, l’inaction est inadmissible. C’est pourquoi nous évaluerons notre travail sur la base de plans d’action stratégiques concrets que nous élaborerons et commencerons à mettre en œuvre par la suite. Notre objectif est de faire en sorte que lors de notre prochaine rencontre, nous ne discutions plus simplement de plans, mais que nous fassions le bilan des résultats obtenus.”

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