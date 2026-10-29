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Sanctions: une comédie devant montrer l’efficacité de l’UE contre la Russie
Sanctions: une comédie devant montrer l’efficacité de l’UE contre la Russie
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, discute des nouvelles sanctions... 28.10.2026, Sputnik Afrique
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Sanctions: une comédie devant montrer l’efficacité de l’UE contre la Russie
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, discute des nouvelles sanctions européennes et de leurs conséquences finalement positives pour la Russie.
L’Union européenne a adopté son 22ᵉ paquet de sanctions contre la Russie. Comme le souligne Philippe Murer, “le 22ᵉ, ça montre bien par lui-même que les paquets d'avant n'ont pas eu d'effets.”Si la remilitarisation de l’Allemagne “rappelle de très mauvais souvenirs en tant que Français, et c'est mal terminé à chaque fois”, elle se heurte à un problème bien réel – la désindustrialisation. Comme le déclare Philippe Murer:Cela a beaucoup affaibli l’Europe et Philippe Murer de préciser :Alors que si les sanctions européennes frappent de plein fouet les économies des pays européens, comme on peut le voir avec la crise socio-économique qui explose actuellement, elle a, selon Philippe Murer, contribué à sortir la Russie de la globalisation:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Sanctions: une comédie devant montrer l’efficacité de l’UE contre la Russie

09:59 28.10.2026
Sans Détour
Sanctions: une comédie devant montrer l’efficacité de l’UE contre la Russie
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Karine Bechet
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, discute des nouvelles sanctions européennes et de leurs conséquences finalement positives pour la Russie.
L’Union européenne a adopté son 22ᵉ paquet de sanctions contre la Russie. Comme le souligne Philippe Murer, “le 22ᵉ, ça montre bien par lui-même que les paquets d'avant n'ont pas eu d'effets.”
Si la remilitarisation de l’Allemagne “rappelle de très mauvais souvenirs en tant que Français, et c'est mal terminé à chaque fois”, elle se heurte à un problème bien réel – la désindustrialisation. Comme le déclare Philippe Murer:

"Elle touche de plein fouet l'Allemagne, dont la production industrielle baisse d'à peu près 20% depuis 2017.”

Cela a beaucoup affaibli l’Europe et Philippe Murer de préciser :

“Il n'y a pas les programmes de recherche, de développement et de savoir-faire. Donc,［l’UE］se tourne beaucoup, pas vers la France, mais vers les États-Unis. Donc, c'est une remilitarisation avec les États-Unis qui sont derrière et qui fournissent des armes et qui en sont ravis.”

Alors que si les sanctions européennes frappent de plein fouet les économies des pays européens, comme on peut le voir avec la crise socio-économique qui explose actuellement, elle a, selon Philippe Murer, contribué à sortir la Russie de la globalisation:

"La Russie a extrêmement bien développé son agriculture depuis qu'il y a ce protectionnisme, imposé par l'extérieur. Et en fait, la Russie est devenue une vraie puissance agricole, notamment sur le blé où elle est, si je ne me trompe pas, l’un des premiers exportateurs mondiaux de blé, voire le premier. Donc ça démontre une chose, ça démontre que le protectionnisme, ça marche et que déglobaliser, ça permet effectivement d'enrichir non seulement le pays, mais d'enrichir le peuple.”

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