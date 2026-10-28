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28-29 octobre 2026 Troisième sommet Russie-Afrique | Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
- Sputnik Afrique, 1920
Sommet Russie-Afrique 2026
Les 28 et 29 octobre, Moscou devient la capitale du dialogue entre la Russie et l'Afrique à l'occasion du 3e sommet Russie-Afrique. Ce rendez-vous au plus haut niveau réunira dirigeants et décideurs autour d'enjeux décisifs: économie, investissements et humanitaire.
https://fr.sputniknews.africa/20261028/le-3e-sommet-russie-afrique-a-officiellement-debute-a-moscou-1090365579.html
Sommet Russie-Afrique en continu: la Russie propose des centrales nucléaires flottantes
Sommet Russie-Afrique en continu: la Russie propose des centrales nucléaires flottantes
Sputnik Afrique
L’objectif de l'événement est de contribuer au renforcement d’une coopération globale et équitable entre la Russie et les pays africains dans toutes ses... 28.10.2026, Sputnik Afrique
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le 3e Sommet Russie-Afrique - Sputnik Afrique

Sommet Russie-Afrique en continu: la Russie propose des centrales nucléaires flottantes

09:32 28.10.2026 (Mis à jour: 22:03 28.10.2026)
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L’objectif de l'événement est de contribuer au renforcement d’une coopération globale et équitable entre la Russie et les pays africains dans toutes ses dimensions: politique, sécuritaire, économique, scientifique, technique, culturelle et humanitaire.
Pendant deux jours (28 et 29 octobre), la capitale russe devient le centre de la diplomatie bilatérale.
Voici les chiffres clés à retenir:
48 pays africains participent à l'événement.
22 délégations sont représentées au plus haut niveau par des chefs d'État ou de gouvernement.
19 rencontres bilatérales sont programmées à l'agenda du Président russe Vladimir Poutine.
Sputnik Afrique est présent sur le terrain. Notre équipe suit de près tous les développements, les coulisses, les signatures d'accords majeurs et les déclarations exclusives, directement sur les réseaux et sur les stands du forum.

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Moments forts
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22:03 28.10.2026
Le système financier mondial, dominé par l'Occident, entrave les échanges entre l'Afrique et la Russie, affirme le Président érythréen - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Le système financier mondial, dominé par l'Occident, entrave les échanges entre l'Afrique et la Russie, affirme le Président érythréen
21:38
21:14 28.10.2026
La Russie propose des centrales nucléaires flottantes au Togo - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
La Russie propose des centrales nucléaires flottantes au Togo
20:45
20:57 28.10.2026
La coopération avec la Russie dans les domaines des engrais et de l'agrotechnologie renforce la sécurité alimentaire en Afrique - ministre kényan des Affaires étrangères
"Si nous pouvons accéder aux engrais russes — et il convient de souligner avec reconnaissance que le gouvernement russe a, par le passé, fourni environ 34.000 tonnes métriques d’engrais, ce qui a grandement contribué à renforcer la sécurité alimentaire de nos agriculteurs —, ce serait une avancée majeure."
20:35 28.10.2026
Ce système est souverain: Poutine présente aux dirigeants africains le système russe de règlements internationaux A7 - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
"Ce système est souverain": Poutine présente aux dirigeants africains le système russe de règlements internationaux A7
19:42
19:46 28.10.2026
Le commerce avec l'Afrique a doublé, passant de 2 à 4% des échanges russes - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Le commerce avec l'Afrique a "doublé, passant de 2 à 4%" des échanges russes
19:33
19:27 28.10.2026
Les corridors commerciaux du Kenya sont une "bouée de sauvetage" pour les pays africains enclavés - diplomatie kényane
Le Kenya est "bien positionné" pour servir de porte d’entrée vers des pays comme l’Ouganda, le Rwanda ou le Burundi, a déclaré Musalia Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères, à Sputnik Afrique.
"Il existe environ 16 pays enclavés sur le continent africain. Ils doivent trouver un accès à la mer, tant pour leurs exportations que pour l'importation de biens essentiels."
Ces corridors revêtent un aspect sécuritaire, dans la mesure où leur blocage pourrait engendrer tensions et crises, a souligné le ministre.
18:30 28.10.2026
Poutine s'entretient avec les représentants d'organisations régionales d'Afrique au Kremlin lors du 3e Forum Russie-Afrique - VIDEO INTEGRALE - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
Poutine s'entretient avec les représentants d'organisations régionales d'Afrique au Kremlin lors du 3e Forum Russie-Afrique - VIDEO INTEGRALE
18:21
18:12 28.10.2026
Pour ne pas "rater la révolution" de l'IA, le continent africain doit miser sur la coopération avec Moscou, selon une ministre burkinabè
"Le chemin est exigeant, mais il est essentiel si nous voulons ne pas rater cette révolution et pouvoir booster le développement de nos pays", et dans ce processus, "nous sommes ouverts aux collaborations, comme celles que propose la Russie", a déclaré Aminata Zerbo-Sabané, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques du Burkina Faso.
Elle participait à la session du sommet Russie-Afrique intitulée "L'IA comme facteur de développement de la Russie et de l’Afrique".
La question n’est plus de savoir ce que l’IA peut apporter aux pays africains, car les opportunités sont déjà claires, mais plutôt de déterminer ce "que nos pays doivent faire pour ne pas subir cette révolution et pour en devenir pleinement acteurs", a-t-elle souligné.
17:46 28.10.2026
La Russie prête à apporter son aide à l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme
La Russie prête à apporter son aide à l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
La Russie prête à apporter son aide à l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme
17:15
Le Président Poutine a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec les représentants d'organisations régionales d'Afrique.
17:43 28.10.2026
Poutine a invité les participants au 3e sommet Russie-Afrique à déguster de la glace russe - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
Poutine a invité les participants au 3e sommet Russie-Afrique à déguster de la glace russe
17:27
17:09 28.10.2026
Partenariat d'égal à égal: la vision de Poutine touche à l'essence même des relations Russie-Afrique - ministre kényan des AE - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Partenariat d'égal à égal: la vision de Poutine touche à "l'essence même des relations Russie-Afrique - ministre kényan des AE
15:50
16:45 28.10.2026
"La technologie rend les services financiers plus inclusifs" - diplomatie kényane
Des forums tels que le 3e sommet Russie-Afrique permettent de "réformer l'architecture financière internationale et rendre les flux de capitaux beaucoup plus simples, rapides et inclusifs", a expliqué Musalia Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères, à Sputnik Afrique.
Sans la technologie, les personnes à faibles revenus n'ont pas accès à des solutions financières adaptées, a-t-il ajouté.
16:36 28.10.2026
Le chef du gouvernement marocain arrive à Moscou - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Le chef du gouvernement marocain arrive à Moscou
16:16
15:58 28.10.2026
Sommet Russie-Afrique: la géopolitique mondiale a considérablement évolué, selon le ministre kényan des Affaires étrangères - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
Sommet Russie-Afrique: "la géopolitique mondiale a considérablement évolué", selon le ministre kényan des Affaires étrangères
15:28
15:58 28.10.2026
La Russie et la Tanzanie lancent un programme spatial conjoint
Dmitri Bakanov, directeur général de la société d'État russe Roscosmos, a signé un mémorandum de partenariat stratégique et de coopération avec Mohammed Khamiis Abdulla, secrétaire permanent du ministère tanzanien de l'Information.

La Russie apportera son soutien à la préparation des infrastructures nécessaires au développement d'un secteur spatial en Tanzanie, et fournira une assistance consultative pour la création d'une agence spatiale dans le pays.
Les deux pays échangeront leurs meilleures pratiques en matière de formation de spécialistes du domaine spatial.
En mars prochain, la Russie lancera, pour le compte de son partenaire, le premier satellite tanzanien d'observation de la Terre.
Les parties ont convenu de mettre en place des groupes de travail permanents ainsi que des feuilles de route couvrant tous les axes de leur coopération.
15:02 28.10.2026
L'Onu est inopérante, elle est devenue juste spectatrice des drames, déplore le Premier ministre burkinabè - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
"L'Onu est inopérante, elle est devenue juste spectatrice des drames", déplore le Premier ministre burkinabè
13:33
15:00 28.10.2026
"Elon Musk est un génie": Vladimir Poutine confirme la coopération de Roscosmos en orbite basse
Lors de sa visite de l'exposition au Sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a salué les réalisations de l'entrepreneur américain et confirmé l'existence d'une coopération technique indispensable malgré la crise géopolitique:
"Elon Musk est un homme de génie, vraiment un génie. Combien d'appareils a-t-il en orbite? Plus de 5.000. De notre côté, nous faisons nos premiers pas", a déclaré le chef de l'État.
14:59 28.10.2026
Format inédit: Poutine présente lui-même les géants des mers russes aux leaders africains - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
Format inédit: Poutine présente lui-même les géants des mers russes aux leaders africains
14:04
13:02 28.10.2026
"Ce n'est pas un hasard si l'Afrique est qualifiée de continent de l'avenir" – Poutine
Lors de la séance plénière du Sommet Russie-Afrique, le Président russe a partagé des prévisions majeures qui confirment le basculement géopolitique et économique vers le continent:
Selon l'Onu, dès 2030, le cœur de la croissance démographique mondiale se déplacera vers l'Afrique. D'ici 2050, sa population dépassera 2,5 milliards d'habitants, dont environ 70 % seront des jeunes de moins de 30 ans.
D'après la Banque africaine de développement, le taux de croissance moyen du continent s'élève à 4,2 %, soit une performance supérieure à la moyenne mondiale.
Fait marquant souligné par le Président russe: sur les 20 économies qui progressent le plus rapidement sur la planète, 12 sont africaines.
12:48 28.10.2026
Poutine cite les propos du premier Président burkinabè, Thomas Sankara, tenus en 1987 - Sputnik Afrique, 1920, 28.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
Poutine cite les propos du premier Président burkinabè, Thomas Sankara, tenus en 1987
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