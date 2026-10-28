Sommet Russie-Afrique en continu: la Russie propose des centrales nucléaires flottantes

Pendant deux jours (28 et 29 octobre), la capitale russe devient le centre de la diplomatie bilatérale.
Voici les chiffres clés à retenir:
48 pays africains participent à l'événement.
22 délégations sont représentées au plus haut niveau par des chefs d'État ou de gouvernement.
19 rencontres bilatérales sont programmées à l'agenda du Président russe Vladimir Poutine.
Sputnik Afrique est présent sur le terrain. Notre équipe suit de près tous les développements, les coulisses, les signatures d'accords majeurs et les déclarations exclusives, directement sur les réseaux et sur les stands du forum.
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