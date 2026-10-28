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28-29 octobre 2026 Troisième sommet Russie-Afrique | Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
- Sputnik Afrique, 1920
Sommet Russie-Afrique 2026
Les 28 et 29 octobre, Moscou devient la capitale du dialogue entre la Russie et l'Afrique à l'occasion du 3e sommet Russie-Afrique. Ce rendez-vous au plus haut niveau réunira dirigeants et décideurs autour d'enjeux décisifs: économie, investissements et humanitaire.
https://fr.sputniknews.africa/20261028/en-direct-seance-pleniere-du-sommet-russie-afrique-ou-vladimir-poutine-prend-la-parole-1090370681.html
En direct: Séance plénière du Sommet Russie-Afrique où Vladimir Poutine prend la parole
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Le cœur politique du sommet bat actuellement au Gostiny Dvor. Le Président russe Vladimir Poutine et le dirigeant burundais Évariste Ndayishimiye co-président... 28.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-28T11:59+0100
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sommet russie-afrique 2026
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En direct: Séance plénière du Sommet Russie-Afrique où Vladimir Poutine prend la parole

11:59 28.10.2026
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Le cœur politique du sommet bat actuellement au Gostiny Dvor. Le Président russe Vladimir Poutine et le dirigeant burundais Évariste Ndayishimiye co-président cette séance plénière historique devant les représentants de 48 pays africains.
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