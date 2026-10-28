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En direct: Séance plénière du Sommet Russie-Afrique où Vladimir Poutine prend la parole
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Le cœur politique du sommet bat actuellement au Gostiny Dvor. Le Président russe Vladimir Poutine et le dirigeant burundais Évariste Ndayishimiye co-président... 28.10.2026, Sputnik Afrique
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Poutine à la séance plénière du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
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En direct: Séance plénière du Sommet Russie-Afrique où Vladimir Poutine prend la parole
Le cœur politique du sommet bat actuellement au Gostiny Dvor. Le Président russe Vladimir Poutine et le dirigeant burundais Évariste Ndayishimiye co-président cette séance plénière historique devant les représentants de 48 pays africains.
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