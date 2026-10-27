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Le groupe Rossiya Segodnya renforce ses partenariats avec des médias et des universités africains

Le groupe Rossiya Segodnya renforce ses partenariats avec des médias et des universités africains

Sputnik Afrique

Lors du Forum médiatique organisé à Moscou en amont du sommet Russie-Afrique, le groupe a signé des accords de coopération avec des médias majeurs d'Algérie... 27.10.2026, Sputnik Afrique

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Les accords conclus avec les journaux Le Jeune Indépendant et Alwihda Info, ainsi qu'avec le site d'information Hespress, prévoient un élargissement des échanges de contenus en français et en anglais. Un partenariat portant sur l'échange de contenus audio est prévu avec la Ghana Broadcasting Corporation (GBC), tandis qu'un mémorandum signé avec le groupe médiatique zimbabwéen Zimpapers vient étendre un accord de coopération déjà existant.Des protocoles d'accord ont également été signés avec l'université éthiopienne de Debre Markos et l'École supérieure de communication du Niger; ils visent à favoriser le dialogue entre experts, l'échange d'opinions et l'organisation conjointe d'événements spécialisés."Je ne doute pas que cette coopération sera mutuellement bénéfique", a déclaré, à l'issue des cérémonies, Vassili Pouchkov, directeur de la coopération internationale du groupe médiatique.La signature d'aujourd'hui "témoigne de notre intention de continuer à renforcer notre interaction dans de nombreux domaines, notamment en matière d'échange d'informations et de formation professionnelle", a indiqué Kamel Mansari, directeur de la rédaction du Jeune Indépendant.Djamil Ahmat Mahamat, directeur général d'Alwihda Info, est convaincu que "la signature de cet accord de coopération avec Sputnik nous incitera à voir plus grand et plus loin, afin de bâtir un espace médiatique puissant et solide".Selon Gorden Tawanda Mwerenga, directeur technologique du groupe médiatique Zimpapers, "cela offre également la possibilité de proposer au public des récits authentiques et fidèles sur le Zimbabwe et la Russie".Pour Abderrahim El Asri, rédacteur en chef de Hespress, le partenariat avec Rossiya Segodnya "constitue un nouveau pont de communication et de confiance entre le Maroc et la Russie".De son côté, Ousseini Idrissa, directeur général de l’École supérieure de journalisme et de communication du Niger, a ajouté:

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