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28-29 octobre 2026 Troisième sommet Russie-Afrique | Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
- Sputnik Afrique, 1920
Sommet Russie-Afrique 2026
Les 28 et 29 octobre, Moscou devient la capitale du dialogue entre la Russie et l'Afrique à l'occasion du 3e sommet Russie-Afrique. Ce rendez-vous au plus haut niveau réunira dirigeants et décideurs autour d'enjeux décisifs: économie, investissements et humanitaire.
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Le groupe Rossiya Segodnya renforce ses partenariats avec des médias et des universités africains
Le groupe Rossiya Segodnya renforce ses partenariats avec des médias et des universités africains
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Lors du Forum médiatique organisé à Moscou en amont du sommet Russie-Afrique, le groupe a signé des accords de coopération avec des médias majeurs d'Algérie... 27.10.2026, Sputnik Afrique
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Les accords conclus avec les journaux Le Jeune Indépendant et Alwihda Info, ainsi qu'avec le site d'information Hespress, prévoient un élargissement des échanges de contenus en français et en anglais. Un partenariat portant sur l'échange de contenus audio est prévu avec la Ghana Broadcasting Corporation (GBC), tandis qu'un mémorandum signé avec le groupe médiatique zimbabwéen Zimpapers vient étendre un accord de coopération déjà existant.Des protocoles d'accord ont également été signés avec l'université éthiopienne de Debre Markos et l'École supérieure de communication du Niger; ils visent à favoriser le dialogue entre experts, l'échange d'opinions et l'organisation conjointe d'événements spécialisés."Je ne doute pas que cette coopération sera mutuellement bénéfique", a déclaré, à l'issue des cérémonies, Vassili Pouchkov, directeur de la coopération internationale du groupe médiatique.La signature d'aujourd'hui "témoigne de notre intention de continuer à renforcer notre interaction dans de nombreux domaines, notamment en matière d'échange d'informations et de formation professionnelle", a indiqué Kamel Mansari, directeur de la rédaction du Jeune Indépendant.Djamil Ahmat Mahamat, directeur général d'Alwihda Info, est convaincu que "la signature de cet accord de coopération avec Sputnik nous incitera à voir plus grand et plus loin, afin de bâtir un espace médiatique puissant et solide".Selon Gorden Tawanda Mwerenga, directeur technologique du groupe médiatique Zimpapers, "cela offre également la possibilité de proposer au public des récits authentiques et fidèles sur le Zimbabwe et la Russie".Pour Abderrahim El Asri, rédacteur en chef de Hespress, le partenariat avec Rossiya Segodnya "constitue un nouveau pont de communication et de confiance entre le Maroc et la Russie".De son côté, Ousseini Idrissa, directeur général de l’École supérieure de journalisme et de communication du Niger, a ajouté:
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Le groupe Rossiya Segodnya renforce ses partenariats avec des médias et des universités africains

12:46 27.10.2026 (Mis à jour: 15:44 27.10.2026)
© Agence photographique officielle du sommet et du forum Russie-Afrique / Accéder à la base multimédiaForum des médias "Russie – Afrique" à Moscou
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Lors du Forum médiatique organisé à Moscou en amont du sommet Russie-Afrique, le groupe a signé des accords de coopération avec des médias majeurs d'Algérie, du Tchad, du Maroc, du Ghana et du Zimbabwe, ainsi qu'avec des universités de premier plan en Éthiopie et au Niger.
Les accords conclus avec les journaux Le Jeune Indépendant et Alwihda Info, ainsi qu'avec le site d'information Hespress, prévoient un élargissement des échanges de contenus en français et en anglais. Un partenariat portant sur l'échange de contenus audio est prévu avec la Ghana Broadcasting Corporation (GBC), tandis qu'un mémorandum signé avec le groupe médiatique zimbabwéen Zimpapers vient étendre un accord de coopération déjà existant.
Des protocoles d'accord ont également été signés avec l'université éthiopienne de Debre Markos et l'École supérieure de communication du Niger; ils visent à favoriser le dialogue entre experts, l'échange d'opinions et l'organisation conjointe d'événements spécialisés.
"Je ne doute pas que cette coopération sera mutuellement bénéfique", a déclaré, à l'issue des cérémonies, Vassili Pouchkov, directeur de la coopération internationale du groupe médiatique.
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La signature d'aujourd'hui "témoigne de notre intention de continuer à renforcer notre interaction dans de nombreux domaines, notamment en matière d'échange d'informations et de formation professionnelle", a indiqué Kamel Mansari, directeur de la rédaction du Jeune Indépendant.
"J'espère que les accords signés aujourd'hui ouvriront la voie à une coopération encore plus étroite et approfondie, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, un axe qui constitue actuellement l'une des priorités majeures pour notre entreprise et notre rédaction", a-t-il ajouté.
Djamil Ahmat Mahamat, directeur général d'Alwihda Info, est convaincu que "la signature de cet accord de coopération avec Sputnik nous incitera à voir plus grand et plus loin, afin de bâtir un espace médiatique puissant et solide".
De son côté, Amin Alhassan, directeur général de GBC, a souligné: "Cet accord nous permettra d'accéder à la vision russe des événements, tant à l'intérieur de la Russie que sur la scène internationale. Au Ghana, nous dépendons excessivement des analyses occidentales concernant les affaires internationales. Désormais, nous pourrons également nous appuyer sur le point de vue russe, ce qui contribuera à rendre nos reportages plus équilibrés".
Selon Gorden Tawanda Mwerenga, directeur technologique du groupe médiatique Zimpapers, "cela offre également la possibilité de proposer au public des récits authentiques et fidèles sur le Zimbabwe et la Russie".
Pour Abderrahim El Asri, rédacteur en chef de Hespress, le partenariat avec Rossiya Segodnya "constitue un nouveau pont de communication et de confiance entre le Maroc et la Russie".
Sayeh Kassaw Agegnehu, président de l’Université de Debre Markos, espère que le mémorandum signé permettra de multiplier les ateliers consacrés à l’intelligence artificielle (IA) à l’intention des futurs journalistes éthiopiens. "À mon sens, elle [l'IA] doit demeurer sous le contrôle, la gestion et la direction de l’esprit humain."
De son côté, Ousseini Idrissa, directeur général de l’École supérieure de journalisme et de communication du Niger, a ajouté:
"Les journalistes souhaitent contribuer à l’information du public, aider leurs communautés à appréhender divers phénomènes et processus, et éclairer des enjeux qui, sans une formation professionnelle et un accès aux connaissances requises, seraient bien plus difficiles à traiter de manière adéquate – et les projets SputnikPro nous y aident."
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