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"L'Afrique ne doit pas être une simple consommatrice de l'IA"
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Quel est l'impact réel de l'intelligence artificielle en 2026? Quels dangers invisibles représente-t-elle pour la cybersécurité? Quelle feuille de route... 27.10.2026, Sputnik Afrique
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"L'Afrique ne doit pas être une simple consommatrice de l'IA"
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Quel est l'impact réel de l'intelligence artificielle en 2026? Quels dangers invisibles représente-t-elle pour la cybersécurité? Quelle feuille de route l'Afrique doit-elle suivre pour bâtir sa propre souveraineté numérique au lieu de subir la révolution technologique?
Dans ce nouvel épisode de Pouls, le Dr Diderot Cidjeu, directeur de la cybersécurité et des programmes de formation à Sahal Tech Innovation Labs (Ouagadougou), apporte ses réponses.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"L'Afrique ne doit pas être une simple consommatrice de l'IA"
Quel est l'impact réel de l'intelligence artificielle en 2026? Quels dangers invisibles représente-t-elle pour la cybersécurité? Quelle feuille de route l'Afrique doit-elle suivre pour bâtir sa propre souveraineté numérique au lieu de subir la révolution technologique?
Dans ce nouvel épisode de Pouls, le Dr Diderot Cidjeu, directeur de la cybersécurité et des programmes de formation à Sahal Tech Innovation Labs (Ouagadougou), apporte ses réponses.
"L'IA n'est pas une apocalypse, c'est une redéfinition de nos opportunités. Le plus grand risque pour l'Afrique, c'est la dépendance technologique. Si nous croisons les bras, nous serons contraints d'importer des solutions qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Il faut un réveil: la jeunesse africaine doit maîtriser les fondamentaux pour créer ses propres outils. Le futur ne se subit pas, il se code, il se sécurise et il se crée!", estime le Dr Diderot Cidjeu.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify