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Dans le militaire, face "l'inhumanité artificielle", l'homme doit-il garder le contrôle sur l'IA?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, le PDG de WARPA, analyse, dans le contexte de l'accélération du développement l'Intelligence... 27.10.2026, Sputnik Afrique
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Dans le militaire, face "l'inhumanité artificielle", l'homme doit-il garder le contrôle sur l'IA?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, le PDG de WARPA, analyse, dans le contexte de l'accélération du développement l'Intelligence artificielle (IA), la problématique de "l'inhumanité artificielle" et les défis que les machines deviennent plus puissantes que les humains.
Selon Jean-François Geneste, les erreurs de ciblage peuvent être humaines ou liées à des systèmes automatisés, mais elles ne sauraient suffire, à ses yeux, à expliquer la frappe contre l’école de Minab. Il rappelle que, en temps de guerre, les responsables ne sont que rarement tenus pour responsables de telles erreurs.Jean-François Geneste estime que l’argument d’une éventuelle obsolescence des bases de données américaines n’est pas crédible. La transformation du bâtiment en école aurait nécessairement pu être détectée, notamment par satellite, car un tel changement ne peut pas être instantané.Il voit dans l’intelligence artificielle un outil capable de vérifier plus rapidement que les humains quels sont les véritables objectifs.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Dans le militaire, face "l'inhumanité artificielle", l'homme doit-il garder le contrôle sur l'IA?
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, le PDG de WARPA, analyse, dans le contexte de l'accélération du développement l'Intelligence artificielle (IA), la problématique de "l'inhumanité artificielle" et les défis que les machines deviennent plus puissantes que les humains.
Selon Jean-François Geneste, les erreurs de ciblage peuvent être humaines ou liées à des systèmes automatisés, mais elles ne sauraient suffire, à ses yeux, à expliquer la frappe contre l’école de Minab. Il rappelle que, en temps de guerre, les responsables ne sont que rarement tenus pour responsables de telles erreurs.
"Quand les Anglo-américains ont bombardé Dresde en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, c’était une erreur politique, car c’était une simple vengeance sur une ville d’art qui n’était même pas défendue. Quelqu’un, parmi les décideurs, a-t-il jamais été condamné ?", a affirmé ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA).
Jean-François Geneste estime que l’argument d’une éventuelle obsolescence des bases de données américaines n’est pas crédible. La transformation du bâtiment en école aurait nécessairement pu être détectée, notamment par satellite, car un tel changement
ne peut pas être instantané.
Il voit dans l’intelligence artificielle un outil capable de vérifier plus rapidement que les humains quels sont les véritables objectifs.
"Il est facile de détecter la transformation d’un bâtiment militaire en école et cela pour des raisons très simples. Les heures d’entrée sortie avec la foule au portillon de l’école, les voitures civiles qui viennent, les périodes de vacances scolaires, etc. Les résolutions satellitaires aujourd’hui, permettent cela. Je plaide donc pour une volonté criminelle américaine qui n’a rien à voir avec une erreur de type IA", a souligné l’expert.
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