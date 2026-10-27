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“Apartheid 2.0”: Pretoria dénonce la politique de Washington
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Pretoria dénonce un “apartheid 2.0” après la mise en place par Washington d’un programme d’accueil privilégié des Afrikaners. Pour un historien, cette... 27.10.2026, Sputnik Afrique
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“Apartheid 2.0”: Pretoria dénonce la politique de Washington
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Pretoria dénonce un “apartheid 2.0” après la mise en place par Washington d’un programme d’accueil privilégié des Afrikaners. Pour un historien, cette controverse révèle des tensions plus profondes autour de la politique étrangère sud-africaine et des rapports de force internationaux.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous analysons la dégradation des relations entre Washington et Pretoria. Les désaccords portent notamment sur le traitement de la minorité blanche en Afrique du Sud, les droits de douane américains et la position sud-africaine sur Gaza, défendue devant la Cour internationale de justice.Pour l’historien et militant franco-béninois Amzat Boukari Yabara, cette crise s’inscrit aussi dans un contexte de rivalités politiques et diplomatiques. Il évoque les divergences entre les deux gouvernements, le rôle des BRICS et la volonté de Pretoria de défendre ses intérêts sans s’aligner systématiquement sur Washington.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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“Apartheid 2.0”: Pretoria dénonce la politique de Washington
Pretoria dénonce un “apartheid 2.0” après la mise en place par Washington d’un programme d’accueil privilégié des Afrikaners. Pour un historien, cette controverse révèle des tensions plus profondes autour de la politique étrangère sud-africaine et des rapports de force internationaux.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain,
nous analysons la dégradation des relations entre Washington et Pretoria. Les désaccords
portent notamment sur le traitement de la minorité blanche en Afrique du Sud, les droits de douane américains et la position sud-africaine sur Gaza, défendue devant la Cour internationale de justice.
Pour l’historien et militant franco-béninois Amzat Boukari Yabara, cette crise s’inscrit aussi dans un contexte de rivalités politiques et diplomatiques. Il évoque les divergences entre les deux gouvernements, le rôle des BRICS et la volonté de Pretoria de défendre ses intérêts sans s’aligner systématiquement sur Washington.
“L’Afrique du Sud est un pays fortement occidentalisé, mais qui a une position de dissidence vis-à-vis de l’Empire américain. […] Ils sont dans les BRICS, avec la Russie, avec la Chine, avec l’Inde et le Brésil. Mais il ne faut pas non plus voir en Cyril Ramaphosa un grand défenseur de l’anti-impérialisme: il défend les intérêts sud-africains avant tout. […] Même en cas de sanctions, l’Afrique du Sud n’est pas isolée. L’Afrique du Sud a un certain nombre de partenaires”, estime Amzat Boukari Yabara.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify