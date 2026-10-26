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28-29 octobre 2026 Troisième sommet Russie-Afrique | Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
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Un regard honnête sur les événements les plus importants en Afrique et au-délà. Paul Ella ouvre le débat avec ses invités pour des analyses et commentaires sans filtre, nous révélant leur vision de l’Afrique.
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Médias en Afrique: imposer son propre récit
Médias en Afrique: imposer son propre récit
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Baudelaire Nguene, journaliste et communicateur camerounais, pour analyser comment l'Afrique peut... 26.10.2026, Sputnik Afrique
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Médias en Afrique: imposer son propre récit
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Baudelaire Nguene, journaliste et communicateur camerounais, pour analyser comment l'Afrique peut contrer le récit impérialiste occidental et imposer un narratif qui sert ses propres intérêts.
Pendant trop longtemps, l'Afrique a été racontée par les autres. Conflits, pauvreté, catastrophes : ces sujets dominent souvent la couverture internationale, réduisant un continent entier à ses difficultés. Pour l'expert, il est urgent de changer de paradigme.Il précise toutefois que cette réappropriation ne signifie pas tomber dans la propagande. Un média africain doit être capable de montrer toute la réalité, les réussites comme les échecs, et d'interroger les politiques publiques sans complaisance.Pour y parvenir, il appelle à investir dans des rédactions mieux équipées, à former des journalistes spécialisés et à diversifier les sources de financement. La précarité des professionnels reste, selon lui, l'un des principaux obstacles à l'indépendance de l'information.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Médias en Afrique: imposer son propre récit

12:25 26.10.2026
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Médias en Afrique: imposer son propre récit
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Baudelaire Nguene, journaliste et communicateur camerounais, pour analyser comment l'Afrique peut contrer le récit impérialiste occidental et imposer un narratif qui sert ses propres intérêts.
Pendant trop longtemps, l'Afrique a été racontée par les autres. Conflits, pauvreté, catastrophes : ces sujets dominent souvent la couverture internationale, réduisant un continent entier à ses difficultés. Pour l'expert, il est urgent de changer de paradigme.
"Le véritable enjeu, c'est de passer d'une Afrique racontée par les autres à une Afrique capable de se raconter elle-même."
Il précise toutefois que cette réappropriation ne signifie pas tomber dans la propagande. Un média africain doit être capable de montrer toute la réalité, les réussites comme les échecs, et d'interroger les politiques publiques sans complaisance.
"L'Afrique a besoin de médias qui ne soient ni des caisses de résonance de puissances étrangères, ni des instruments de communication des pouvoirs locaux, mais de véritables acteurs de l'information au service des citoyens."
Pour y parvenir, il appelle à investir dans des rédactions mieux équipées, à former des journalistes spécialisés et à diversifier les sources de financement. La précarité des professionnels reste, selon lui, l'un des principaux obstacles à l'indépendance de l'information.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts DeezerCastbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
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