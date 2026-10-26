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"L’endettement des États-Unis constitue une source de préoccupation pour l’économie mondiale"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Mechdal, enseignant-chercheur en économie à l'université d'Alger I, analyse les dangers de la crise... 26.10.2026, Sputnik Afrique
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"L’endettement des États-Unis constitue une source de préoccupation pour l’économie mondiale"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Mechdal, enseignant-chercheur en économie à l'université d'Alger I, analyse les dangers de la crise du système financier et monétaire international dont l'épicentre est aux États-Unis.
Selon le Dr Abdelkader Mechdal, l’endettement des États-Unis représente une source de préoccupation pour l’économie mondiale. L’accumulation de la dette et de ses intérêts réduit les marges de manœuvre budgétaires de Washington, tandis que la place centrale des bons du Trésor américains dans le système financier international amplifie les risques.Abdelkader Mechdal estime que la progression des cours peut refléter les anticipations de profits, l’abondance de liquidités ou la concentration des investissements. Face aux incertitudes, certains investisseurs se tournent vers l’or et d’autres valeurs refuges, mais cette évolution ne prouve pas à elle seule une perte de confiance généralisée dans le dollar.Concernant les dépenses militaires, il juge qu’elles peuvent soutenir temporairement l’activité économique, sans toutefois résoudre durablement les déséquilibres structurels. Il rappelle la théorie du "déficit déflationniste", qui met en garde contre une demande insuffisante face aux capacités productives.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L’endettement des États-Unis constitue une source de préoccupation pour l’économie mondiale"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Mechdal, enseignant-chercheur en économie à l'université d'Alger I, analyse les dangers de la crise du système financier et monétaire international dont l'épicentre est aux États-Unis.
Selon le Dr Abdelkader Mechdal, l’endettement des États-Unis représente une source de préoccupation pour l’économie mondiale. L’accumulation de la dette et de ses intérêts réduit les marges de manœuvre budgétaires de Washington, tandis que la place centrale des bons du Trésor américains dans le système financier international amplifie les risques.
"La hausse des marchés boursiers ne signifie pas nécessairement que l’économie se porte bien", a souligné l’expert.
Abdelkader Mechdal estime que la progression des cours peut refléter les anticipations de profits, l’abondance de liquidités ou la concentration des investissements. Face aux incertitudes, certains investisseurs se tournent vers l’or et d’autres valeurs refuges, mais cette évolution ne prouve pas à elle seule une perte de confiance généralisée dans le dollar.
"Il convient également de distinguer la situation américaine des épisodes d’hyperinflation observés dans certains pays. Les mécanismes économiques, les institutions et le rôle international du dollar sont différents. L’enjeu est donc d’évaluer si les valorisations reposent sur des fondamentaux solides ou masquent des fragilités financières".
Concernant les dépenses militaires, il juge qu’elles peuvent soutenir temporairement l’activité économique, sans toutefois résoudre durablement les déséquilibres structurels. Il rappelle la théorie du "déficit déflationniste", qui met en garde contre une demande insuffisante face aux capacités productives.
"Les conflits peuvent découler de rivalités stratégiques, de calculs politiques ou de tensions regionals. Il reste légitime de s’interroger sur l’influence des intérêts militaro-industriels dans les décisions publiques dans le monde occidental", a affirmé l’enseignant-chercheur.
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