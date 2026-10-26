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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les déclarations de... 26.10.2026, Sputnik Afrique
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les déclarations de l’avancée de l’armée russe dans la campagne d’automne, la contagion européenne des manifestations, la cooptation du Secrétaire général de l’Onu et la militarisation de l’Europe.
Au-delà de la propagande occidentale sur la faiblesse de la Russie sur le front, comme le rappelle Karine Bechet, le président russe Vladimir Poutine a précisé les chiffres de l’avancée de l’armée russe:Pour Karine Bechet, la contagion des manifestations à d’autres pays européens vient du fait que les mêmes élites, globalistes et néolibérales, dirigent les pays en Europe "qui conduisent une même politique, ce qui cause les mêmes problèmes partout".Et étant impopulaires, ces élites ne peuvent plus gouverner que par la répression. Mais elles refusent que cela soit médiatisé, d’où pour Karine Bechet les accusations improbables d’ingérence, notamment par la Russie.Alors qu’en raison de la crise énergétique, qui touche le monde, les États-Unis ont pu passer un accord sur le diésel avec la Russie, l’Union européenne refuse. Selon Karine Bechet, l’explication est simple:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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La crise des élites atlantistes

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les déclarations de l’avancée de l’armée russe dans la campagne d’automne, la contagion européenne des manifestations, la cooptation du Secrétaire général de l’Onu et la militarisation de l’Europe.
Au-delà de la propagande occidentale sur la faiblesse de la Russie sur le front, comme le rappelle Karine Bechet, le président russe Vladimir Poutine a précisé les chiffres de l’avancée de l’armée russe:
"L'armée russe a libéré 1800 km², dont 92 localités. Les frappes russes en Ukraine ont touché 76 centres logistiques et dépôts, 203 sites d'infrastructures portuaires et 93 navires. Donc, l'armée russe avance et non seulement elle avance géographiquement en reprenant le territoire, mais elle avance également dans cette conception verticale de la guerre, dans le sens où il y a une intensification des frappes, même au-delà du territoire qui est contrôlé."
Pour Karine Bechet, la contagion des manifestations à d’autres pays européens vient du fait que les mêmes élites, globalistes et néolibérales, dirigent les pays en Europe "qui conduisent une même politique, ce qui cause les mêmes problèmes partout".
Et étant impopulaires, ces élites ne peuvent plus gouverner que par la répression. Mais elles refusent que cela soit médiatisé, d’où pour Karine Bechet les accusations improbables d’ingérence, notamment par la Russie.
Alors qu’en raison de la crise énergétique, qui touche le monde, les États-Unis ont pu passer un accord sur le diésel avec la Russie, l’Union européenne refuse. Selon Karine Bechet, l’explication est simple:
"Les États-Unis sont un pays souverain, les pays européens sont des satellites. Donc les États-Unis, quand il y a vraiment une crise grave, ils vont prendre une décision pour la défense de leur intérêt national, les pays satellites vont dire ce que les élites supérieures et extérieures leur disent de faire."
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