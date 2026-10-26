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EN DIRECT: Le journalisme comme pont entre la Russie et l'Afrique: une discussion à Moscou
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La session est organisée par le groupe de médias Rossiya Segodnya, dont fait partie Sputnik, en marge du forum médiatique Russie-Afrique. 26.10.2026, Sputnik Afrique
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La réunion, qui rassemble des médias de nombreux pays, porte sur la coopération dans le domaine de l'éducation.
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Le journalisme comme pont entre la Russie et l'Afrique: une discussion à Moscou réunit des médias de nombreux pays
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La session est organisée par le groupe de médias Rossiya Segodnya, dont fait partie Sputnik, en marge du forum médiatique Russie-Afrique.
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