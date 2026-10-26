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28-29 octobre 2026 Troisième sommet Russie-Afrique | Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
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EN DIRECT: Des rédacteurs en chef des chaînes TV africaines réunis pour une discussion en Russie
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La session est organisée en marge du forum médiatique Russie-Afrique. 26.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-26T14:01+0100
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Son thème: "L'Afrique doit s'unir" vs "L'Afrique n'est pas un pays": comment les médias peuvent-ils unir les différentes parties du continent.
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EN DIRECT: Des rédacteurs en chef des chaînes TV africaines réunis pour une discussion en Russie

14:01 26.10.2026 (Mis à jour: 14:35 26.10.2026)
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