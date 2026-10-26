https://fr.sputniknews.africa/20261026/en-direct-des-redacteurs-en-chef-des-chaines-tv-africaines-reunis-pour-une-discussion-en-russie-1090290824.html
EN DIRECT: Des rédacteurs en chef des chaînes TV africaines réunis pour une discussion en Russie
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La session est organisée en marge du forum médiatique Russie-Afrique. 26.10.2026, Sputnik Afrique
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Son thème: "L'Afrique doit s'unir" vs "L'Afrique n'est pas un pays": comment les médias peuvent-ils unir les différentes parties du continent.
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14:01 26.10.2026 (Mis à jour: 14:35 26.10.2026)
La session est organisée en marge du forum médiatique Russie-Afrique.
Son thème: "L'Afrique doit s'unir" vs "L'Afrique n'est pas un pays": comment les médias peuvent-ils unir les différentes parties du continent.