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Éducation au Tchad: un enseignant bénévole veut donner un avenir aux enfants nomades

Éducation au Tchad: un enseignant bénévole veut donner un avenir aux enfants nomades

Sputnik Afrique

Au Tchad, un jeune a créé en 2019 une école en plein air pour permettre aux enfants nomades d’accéder à l’éducation. Depuis, cet enseignant bénévole poursuit... 24.10.2026, Sputnik Afrique

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Éducation au Tchad: un enseignant bénévole veut donner un avenir aux enfants nomades Sputnik Afrique Au Tchad, un jeune a créé en 2019 une école en plein air pour permettre aux enfants nomades d’accéder à l’éducation. Depuis, cet enseignant bénévole poursuit son engagement avec des moyens limités, convaincu que chaque enfant doit avoir la possibilité d’apprendre et de construire son avenir.

Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’initiative de Léonard Gamaïgué, enseignant tchadien diplômé en sciences de l’éducation, qui a choisi de mettre ses compétences au service des enfants nomades de Toukra, près de N’Djamena. En 2019, après avoir constaté que de nombreux enfants ne fréquentaient pas l’école, il décide d’aller à la rencontre de leurs parents et de commencer à enseigner sous un arbre, avec un simple tableau noir.Depuis, son initiative s’est développée. Lecture, écriture et calcul sont enseignés gratuitement, en français et en arabe, dans un cadre adapté au mode de vie des familles nomades. Mais les difficultés restent nombreuses: manque de ressources, absence de salaire et nécessité de mieux prendre en compte les réalités de ces enfants dans les politiques éducatives.Au micro de Sputnik Afrique, Léonard Gamaïgué explique les motivations de son engagement, sa méthode pédagogique et sa conviction que l’éducation est essentielle à l’avenir du Tchad et du continent africain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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