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RDC : Joseph Kabila à la tête du FRN, quel avenir pour la paix dans l’Est ?

RDC : Joseph Kabila à la tête du FRN, quel avenir pour la paix dans l’Est ?

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En République démocratique du Congo, une nouvelle étape vient de s’ouvrir dans le conflit qui ravage l’Est du pays. L’ancien président Joseph Kabila, qui a... 23.10.2026, Sputnik Afrique

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RDC : Joseph Kabila à la tête du FRN, quel avenir pour la paix dans l’Est ? Sputnik Afrique En République démocratique du Congo, une nouvelle étape vient de s’ouvrir dans le conflit qui ravage l’Est du pays. L’ancien président Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, prend officiellement la tête de l’organisation rebelle: le Front pour la refondation de la nation, le FRN.

Au programme de cet épisode de l’Etendard, nous nous intéressons à une évolution majeure de la crise congolaise : la prise de direction du Front pour la refondation de la nation par l’ancien président Joseph Kabila.Quelle place un ancien président peut-il occuper dans une crise où l'opposition politique et l'action armée se retrouvent désormais étroitement liées ?Pour répondre à cette question,nous recevons Ithiel Batumike, chercheur principal au pilier politique à Ebuteli.Selon lui,l’affiliation de l’image de Kabila à des rebelles ne change pas grand-chose.

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