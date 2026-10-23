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RDC : Joseph Kabila à la tête du FRN, quel avenir pour la paix dans l’Est ?
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En République démocratique du Congo, une nouvelle étape vient de s’ouvrir dans le conflit qui ravage l’Est du pays. L’ancien président Joseph Kabila, qui a... 23.10.2026, Sputnik Afrique
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RDC : Joseph Kabila à la tête du FRN, quel avenir pour la paix dans l’Est ?
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En République démocratique du Congo, une nouvelle étape vient de s’ouvrir dans le conflit qui ravage l’Est du pays. L’ancien président Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, prend officiellement la tête de l’organisation rebelle: le Front pour la refondation de la nation, le FRN.
Au programme de cet épisode de l’Etendard, nous nous intéressons à une évolution majeure de la crise congolaise : la prise de direction du Front pour la refondation de la nation par l’ancien président Joseph Kabila.Quelle place un ancien président peut-il occuper dans une crise où l'opposition politique et l'action armée se retrouvent désormais étroitement liées ?Pour répondre à cette question,nous recevons Ithiel Batumike, chercheur principal au pilier politique à Ebuteli.Selon lui,l’affiliation de l’image de Kabila à des rebelles ne change pas grand-chose.
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RDC : Joseph Kabila à la tête du FRN, quel avenir pour la paix dans l’Est ?
En République démocratique du Congo, une nouvelle étape vient de s’ouvrir dans le conflit qui ravage l’Est du pays. L’ancien président Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, prend officiellement la tête de l’organisation rebelle: le Front pour la refondation de la nation, le FRN.
Au programme de cet épisode de l’Etendard, nous nous intéressons à une évolution majeure de la crise congolaise : la prise de direction du Front pour la refondation de la nation par l’ancien président Joseph Kabila.
Quelle place un ancien président peut-il occuper dans une crise où l'opposition politique et l'action armée se retrouvent désormais étroitement liées ?
Pour répondre à cette question,nous recevons Ithiel Batumike, chercheur principal au pilier politique à Ebuteli.
Selon lui,l’affiliation de l’image de Kabila à des rebelles ne change pas grand-chose.
“Le fait que le président Kabila aujourd'hui s'affiche avec les rebelles, ça ne change pas grand-chose, parce que la configuration du mouvement reste presque la même. Le général autoproclamé Sultani Makenga reste à la tête de leur groupe rebelle en tant que chef militaire”, affirme l’expert au micro de Sputnik Afrique.