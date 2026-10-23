https://fr.sputniknews.africa/20261023/on-ne-vous-jugera-pas-par-ce-que-vous-avez-construit-mais-par-ce-que-vous-avez-laisse-1090202379.html

"On ne vous jugera pas par ce que vous avez construit, mais par ce que vous avez laissé"

"On ne vous jugera pas par ce que vous avez construit, mais par ce que vous avez laissé"

Sputnik Afrique

Maurice Mbikayi, artiste congolais multidisciplinaire de renommée internationale basé au Cap, transforme les déchets électroniques – claviers, souris, câbles... 23.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-23T09:01+0200

2026-10-23T09:01+0200

2026-10-23T09:01+0200

pouls

designer

artistes

podcasts

jeunes

création

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/17/1090202211_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e0cdcc2d00167f8aa1dab0550abfdf8.jpg

"On ne vous jugera pas par ce que vous avez construit, mais par ce que vous avez laissé" Sputnik Afrique Maurice Mbikayi, artiste congolais multidisciplinaire de renommée internationale basé au Cap, transforme les déchets électroniques – claviers, souris, câbles abandonnés – en œuvres d'art puissantes qui interpellent le monde entier sur notre consommation technologique et ses conséquences humaines et environnementales.

Dans le nouvel épisode de Pouls, il parle des objectifs de son œuvre et de l'importance de prendre conscience des traces que l'on laisse sur Terre.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

designer, artistes, podcasts, jeunes, création, аудио