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"On ne vous jugera pas par ce que vous avez construit, mais par ce que vous avez laissé"
"On ne vous jugera pas par ce que vous avez construit, mais par ce que vous avez laissé"
Sputnik Afrique
Maurice Mbikayi, artiste congolais multidisciplinaire de renommée internationale basé au Cap, transforme les déchets électroniques – claviers, souris, câbles... 23.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-23T09:01+0200
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"On ne vous jugera pas par ce que vous avez construit, mais par ce que vous avez laissé"
Sputnik Afrique
Maurice Mbikayi, artiste congolais multidisciplinaire de renommée internationale basé au Cap, transforme les déchets électroniques – claviers, souris, câbles abandonnés – en œuvres d'art puissantes qui interpellent le monde entier sur notre consommation technologique et ses conséquences humaines et environnementales.
Dans le nouvel épisode de Pouls, il parle des objectifs de son œuvre et de l'importance de prendre conscience des traces que l'on laisse sur Terre.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Maurice Mbikayi, artiste congolais multidisciplinaire de renommée internationale basé au Cap, transforme les déchets électroniques – claviers, souris, câbles abandonnés – en œuvres d'art puissantes qui interpellent le monde entier sur notre consommation technologique et ses conséquences humaines et environnementales.
Dans le nouvel épisode de Pouls, il parle des objectifs de son œuvre et de l'importance de prendre conscience des traces que l'on laisse sur Terre.
"Vous avez construit une très belle maison avec des outils que vous avez empruntés, et après avoir terminé, vous jetez ces outils. On ne vous jugera pas par rapport à ce que vous avez construit, mais par rapport à ce que vous avez laissé. Donc, qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez à la main quand vous avez fini avec ça ?"
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