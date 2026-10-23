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28-29 octobre 2026 Troisième sommet Russie-Afrique | Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
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L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
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Mali: trois chantiers pour transformer la société
Mali: trois chantiers pour transformer la société
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Dans ce nouvel épisode de Tandem, Issiaka Coulibaly, correspondant de Sputnik Afrique à Bamako, reçoit le Dr Fodé Diallo, enseignant-chercheur, pour analyser... 23.10.2026, Sputnik Afrique
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Mali: trois chantiers pour transformer la société
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Dans ce nouvel épisode de Tandem, Issiaka Coulibaly, correspondant de Sputnik Afrique à Bamako, reçoit le Dr Fodé Diallo, enseignant-chercheur, pour analyser trois initiatives majeures lancées simultanément par l'État malien.
Mobilisation citoyenne, lutte contre la mendicité et prévention des troubles dans l'espace religieux: trois stratégies distinctes, mais qui répondent à un même impératif, celui de la cohésion sociale. Pour l'expert, ces chantiers ne peuvent réussir sans un véritable changement de mentalité.Mais comment transformer ces orientations en changements concrets ? Le chercheur insiste sur la nécessité d'impliquer les jeunes dès la base, par l'école et la famille, plutôt que de leur imposer des décisions venues d'en haut. Il appelle également à une approche méthodique et progressive pour lutter contre la mendicité, en distinguant les situations complexes des enfants talibés.Enfin, face aux tensions religieuses, il prône la formation, la communication et la justice pour préserver la paix sociale.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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Mali: trois chantiers pour transformer la société

11:49 23.10.2026 (Mis à jour: 11:49 26.10.2026)
Tandem
Mali: trois chantiers pour transformer la société
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Dans ce nouvel épisode de Tandem, Issiaka Coulibaly, correspondant de Sputnik Afrique à Bamako, reçoit le Dr Fodé Diallo, enseignant-chercheur, pour analyser trois initiatives majeures lancées simultanément par l'État malien.
Mobilisation citoyenne, lutte contre la mendicité et prévention des troubles dans l'espace religieux: trois stratégies distinctes, mais qui répondent à un même impératif, celui de la cohésion sociale. Pour l'expert, ces chantiers ne peuvent réussir sans un véritable changement de mentalité.
"L'engagement citoyen, ça veut dire que les gens sont conscients de leur situation, conscients de leurs problèmes, qu'ils font partie des problèmes, et de facto, ils feront partie des solutions."
Mais comment transformer ces orientations en changements concrets ? Le chercheur insiste sur la nécessité d'impliquer les jeunes dès la base, par l'école et la famille, plutôt que de leur imposer des décisions venues d'en haut. Il appelle également à une approche méthodique et progressive pour lutter contre la mendicité, en distinguant les situations complexes des enfants talibés.
"Si on essaie de les stratifier, de les caractériser, on va essayer d'apporter des solutions de façon spécifique pour obtenir un résultat global."
Enfin, face aux tensions religieuses, il prône la formation, la communication et la justice pour préserver la paix sociale.
"La formation va nous permettre de connaître l'éthique. Pourquoi ne pas encadrer une question très cruciale comme la religion au Mali ?"
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