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"L’Otan, la plus grande organisation militaire du monde, qui est aussi une organisation criminelle"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste et auteur français, analyse les enjeux et les implications stratégiques de la visite... 23.10.2026, Sputnik Afrique
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"L’Otan, la plus grande organisation militaire du monde, qui est aussi une organisation criminelle"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste et auteur français, analyse les enjeux et les implications stratégiques de la visite effectuée le 6 octobre à Kiev par le Comité militaire de l'Otan, présidé par l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, sur fond de la stratégie de l'Alliance atlantique en Moldavie et en mer Caspienne.
Selon Claude Janvier, l’Otan demeure la plus grande organisation militaire du monde, avec 32 États membres, dont les États-Unis, qui ne s’en sont pas retirés malgré les suggestions formulées par Donald Trump.Le journaliste qualifie l’Alliance d’"organisation criminelle", rappelant son intervention en 1999 en République fédérale de Yougoslavie, menée sans mandat de l’Onu et ayant entraîné, selon lui, le bombardement d’infrastructures civiles et plusieurs centaines de victimes.Pour Claude Janvier, l’Otan serait pilotée par la haute finance internationale, majoritairement anglo-saxonne. Il soutient que l’objectif historique de cette puissance serait de affaiblir la Russie et d’accéder à ses ressources naturelles, estimées à 70 000 milliards de dollars. L’Ukraine, pays frontalier de la Russie, aurait ainsi été choisie comme levier de pression sur Moscou".Il affirme également que les grands fonds d’investissement, tels que BlackRock et Vanguard, sont présents dans le monde entier, mais pas en Russie — une situation qui expliquerait, selon lui, la nature du conflit actuel.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L’Otan, la plus grande organisation militaire du monde, qui est aussi une organisation criminelle"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste et auteur français, analyse les enjeux et les implications stratégiques de la visite effectuée le 6 octobre à Kiev par le Comité militaire de l'Otan, présidé par l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, sur fond de la stratégie de l'Alliance atlantique en Moldavie et en mer Caspienne.
Selon Claude Janvier, l’Otan demeure la plus grande organisation militaire du monde, avec 32 États membres, dont les États-Unis, qui ne s’en sont pas retirés malgré les suggestions formulées par Donald Trump.
Le journaliste qualifie l’Alliance d’"organisation criminelle", rappelant son intervention en 1999 en République fédérale de Yougoslavie, menée sans mandat de l’Onu et ayant entraîné, selon lui, le bombardement d’infrastructures civiles et plusieurs centaines de victimes.
"L’Otan est pilotée par la haute finance internationale, en majorité anglo-saxonne. Le plan des Anglo-Saxons a toujours été, depuis la fin du XIXe siècle, de coloniser la Russie, de la dépecer et de piller ses 70.000 milliards de dollars de richesses naturelles. L’Ukraine, en tant que pays frontalier de la Russie, était et est le pays idéal pour faire pression sur la Russie", a souligné Claude Janvier.
Pour Claude Janvier, l’Otan serait pilotée par la haute finance internationale, majoritairement anglo-saxonne. Il soutient que l’objectif historique de cette puissance serait de affaiblir la Russie et d’accéder à ses ressources naturelles, estimées à 70 000 milliards de dollars. L’Ukraine, pays frontalier de la Russie, aurait ainsi été choisie comme levier de pression sur Moscou".
Il affirme également que les grands fonds d’investissement
, tels que BlackRock et Vanguard, sont présents dans le monde entier, mais pas en Russie — une situation qui expliquerait, selon lui, la nature du conflit actuel.
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