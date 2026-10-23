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Football au Burkina Faso: le sport peut-il devenir un outil d’émancipation nationale ?

Football au Burkina Faso: le sport peut-il devenir un outil d’émancipation nationale ?

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Le 12 octobre 2026, le capitaine Ibrahim Traoré a présenté aux gouverneurs des 17 régions du pays les grandes orientations d'une nouvelle compétition. Quelques... 23.10.2026, Sputnik Afrique

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Football au Burkina Faso: le sport peut-il devenir un outil d’émancipation nationale ? Sputnik Afrique Le 12 octobre 2026, le capitaine Ibrahim Traoré a présenté aux gouverneurs des 17 régions du pays les grandes orientations d'une nouvelle compétition. Quelques jours auparavant, le Burkina Faso avait subi une lourde défaite face à l'Argentine, sur le score de 7 buts à 0, lors d'un match amical disputé le 3 octobre.

Dans ce numéro de l’Etendard, nous nous intéressons à une initiative qui dépasse le cadre d'une simple réforme sportive : la création de la Ligue de la souveraineté au Burkina Faso.Qui supportera le coût de cette compétition ? Quelle sera la contribution de l'État et quelle place sera accordée aux entreprises privées, aux partenaires économiques et aux recettes générées par le football ?C’est dans cette optique que nous avons reçu le journaliste sportif camerounais Willy Kak.Selon lui,la ligue de la souveraineté est une ligue du peuple,on ne peut pas parler de football sans évoquer le peuple.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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