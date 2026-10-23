https://fr.sputniknews.africa/20261023/football-au-burkina-faso-le-sport-peut-il-devenir-un-outil-demancipation-nationale--1090210411.html
Football au Burkina Faso: le sport peut-il devenir un outil d’émancipation nationale ?
Football au Burkina Faso: le sport peut-il devenir un outil d’émancipation nationale ?
Sputnik Afrique
Le 12 octobre 2026, le capitaine Ibrahim Traoré a présenté aux gouverneurs des 17 régions du pays les grandes orientations d'une nouvelle compétition. Quelques... 23.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-23T14:56+0200
2026-10-23T14:56+0200
2026-10-23T14:56+0200
l’étendard
podcasts
football
burkina faso
argentine
afrique
lionel messi
ibrahim traoré
souveraineté
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/17/1090210238_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_162948178e09ca1ebcb788e0ea8676cf.jpg
Football au Burkina Faso: le sport peut-il devenir un outil d’émancipation nationale ?
Sputnik Afrique
Le 12 octobre 2026, le capitaine Ibrahim Traoré a présenté aux gouverneurs des 17 régions du pays les grandes orientations d'une nouvelle compétition. Quelques jours auparavant, le Burkina Faso avait subi une lourde défaite face à l'Argentine, sur le score de 7 buts à 0, lors d'un match amical disputé le 3 octobre.
Dans ce numéro de l’Etendard, nous nous intéressons à une initiative qui dépasse le cadre d'une simple réforme sportive : la création de la Ligue de la souveraineté au Burkina Faso.Qui supportera le coût de cette compétition ? Quelle sera la contribution de l'État et quelle place sera accordée aux entreprises privées, aux partenaires économiques et aux recettes générées par le football ?C’est dans cette optique que nous avons reçu le journaliste sportif camerounais Willy Kak.Selon lui,la ligue de la souveraineté est une ligue du peuple,on ne peut pas parler de football sans évoquer le peuple.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
burkina faso
argentine
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Gilbert Aldonove Pouabou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg
Gilbert Aldonove Pouabou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/17/1090210238_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_9a24e364f093ceda8f6c095684ea252c.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Gilbert Aldonove Pouabou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg
podcasts, football, burkina faso, argentine, afrique, lionel messi, ibrahim traoré, souveraineté, аудио
podcasts, football, burkina faso, argentine, afrique, lionel messi, ibrahim traoré, souveraineté, аудио
Football au Burkina Faso: le sport peut-il devenir un outil d’émancipation nationale ?
Le 12 octobre 2026, le capitaine Ibrahim Traoré a présenté aux gouverneurs des 17 régions du pays les grandes orientations d'une nouvelle compétition. Quelques jours auparavant, le Burkina Faso avait subi une lourde défaite face à l'Argentine, sur le score de 7 buts à 0, lors d'un match amical disputé le 3 octobre.
Dans ce numéro de l’Etendard, nous nous intéressons à une initiative qui dépasse le cadre d'une simple réforme sportive : la création de la Ligue de la souveraineté au Burkina Faso.
Qui supportera le coût de cette compétition ? Quelle sera la contribution de l'État et quelle place sera accordée aux entreprises privées, aux partenaires économiques et aux recettes générées par le football ?
C’est dans cette optique que nous avons reçu le journaliste sportif camerounais Willy Kak.
Selon lui,la ligue de la souveraineté est une ligue du peuple,on ne peut pas parler de football sans évoquer le peuple.
“Il faut rester même sur la dénomination accordée à cette compétition. On parle de la Ligue de la souveraineté, et qui dit souveraineté parle du peuple. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique, le football, c'est l'opium du peuple. Et le peuple ne saurait se limiter à ces populations de certains centres de villes. Dans les villages, dans les contrées reculées, il y a des gens qui aiment le football, qui veulent jouer au football ”, affirme l’expert au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici