https://fr.sputniknews.africa/20261022/toutes-les-planetes-sont-alignees-pour-faire-du-retour-de-la-f1-en-afrique-une-reussite-1090178649.html
Toutes les planètes sont alignées pour faire du retour de la F1 en Afrique une réussite
Toutes les planètes sont alignées pour faire du retour de la F1 en Afrique une réussite
Sputnik Afrique
L'Afrique fera officiellement son retour au calendrier de Formule 1 dans les années 2030 au Rwanda après 33 ans d'absence. Pour Sputnik Afrique, Alexeï Popov... 22.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-22T14:05+0200
2026-10-22T14:05+0200
2026-10-22T14:05+0200
zone de contact
podcasts
formule 1
afrique
rwanda
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/16/1090178326_0:64:599:400_1920x0_80_0_0_799365a9f28474c488bbf478b20dc2eb.jpg
Toutes les planètes sont alignées pour faire du retour de la F1 en Afrique une réussite
Sputnik Afrique
L'Afrique fera officiellement son retour au calendrier de Formule 1 dans les années 2030 au Rwanda après 33 ans d'absence. Pour Sputnik Afrique, Alexeï Popov, commentateur des Grands Prix de Formule 1 en Russie, a réagi à ce retour de la discipline, reine du sport automobile sur le continent africain.
Interrogé sur les retombées engrangées par le Rwanda avec l'organisation du Grand Prix d'Afrique de Formule 1, Alexeï Popov estime que cela dépendra de la volonté des fédérations automobiles des pays environnants.La voix russe de la Formule 1 s'est également exprimée sur les délais de construction du circuit et a laissé entrevoir de belles promesses pour le futur de cette course au Rwanda, si tous les engagements seront tenus par les organisateurs.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
afrique
rwanda
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/16/1090178326_30:0:563:400_1920x0_80_0_0_91c6e93380588f20458df4060127f757.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, formule 1, afrique, rwanda, аудио
podcasts, formule 1, afrique, rwanda, аудио
Toutes les planètes sont alignées pour faire du retour de la F1 en Afrique une réussite
L'Afrique fera officiellement son retour au calendrier de Formule 1 dans les années 2030 au Rwanda après 33 ans d'absence. Pour Sputnik Afrique, Alexeï Popov, commentateur des Grands Prix de Formule 1 en Russie, a réagi à ce retour de la discipline, reine du sport automobile sur le continent africain.
Interrogé sur les retombées engrangées par le Rwanda avec l'organisation du Grand Prix d'Afrique de Formule 1, Alexeï Popov estime que cela dépendra de la volonté des fédérations automobiles des pays environnants.
"Ce Grand Prix, ça peut servir de locomotive, mais ça peut ne pas servir de locomotive. [...] Tout le monde, à cause de Formule 1, qui est très populaire dans le monde, va savoir où se trouve le Rwanda. Mais nous, en tant que passionnés de sport automobile, on aimerait bien aussi que ça profite au lancement de circuits, de petits pilotes, de petits championnats, des trucs de de sports automobiles locaux. Peut-être, un jour, ça viendra et j'espère bien."
La voix russe de la Formule 1 s'est également exprimée sur les délais de construction du circuit et a laissé entrevoir de belles promesses pour le futur de cette course au Rwanda, si tous les engagements seront tenus par les organisateurs.
"Quand on prend 2030 comme année de début des courses et que l'on signe pour 10 ans, on a de l'avance. Il faut tenir maintenant. Et si le Rwanda tient ses engagements et si le circuit sera construit comme il est dessiné, il est très bien dessiné. Et si cette course sera une réussite, ça pourrait être vraiment un nouveau chapitre dans l'histoire."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !