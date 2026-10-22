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Toutes les planètes sont alignées pour faire du retour de la F1 en Afrique une réussite

Toutes les planètes sont alignées pour faire du retour de la F1 en Afrique une réussite

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L'Afrique fera officiellement son retour au calendrier de Formule 1 dans les années 2030 au Rwanda après 33 ans d'absence. Pour Sputnik Afrique, Alexeï Popov... 22.10.2026, Sputnik Afrique

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Toutes les planètes sont alignées pour faire du retour de la F1 en Afrique une réussite Sputnik Afrique L'Afrique fera officiellement son retour au calendrier de Formule 1 dans les années 2030 au Rwanda après 33 ans d'absence. Pour Sputnik Afrique, Alexeï Popov, commentateur des Grands Prix de Formule 1 en Russie, a réagi à ce retour de la discipline, reine du sport automobile sur le continent africain.

Interrogé sur les retombées engrangées par le Rwanda avec l'organisation du Grand Prix d'Afrique de Formule 1, Alexeï Popov estime que cela dépendra de la volonté des fédérations automobiles des pays environnants.La voix russe de la Formule 1 s'est également exprimée sur les délais de construction du circuit et a laissé entrevoir de belles promesses pour le futur de cette course au Rwanda, si tous les engagements seront tenus par les organisateurs.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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