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La crise financière internationale pourrait-elle déclencher un conflit mondial comme celle 1929?

La crise financière internationale pourrait-elle déclencher un conflit mondial comme celle 1929?

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, analyse la situation géopolitique sur fond de la crise systémique... 22.10.2026, Sputnik Afrique

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La crise financière internationale pourrait-elle déclencher un conflit mondial comme celle 1929? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, analyse la situation géopolitique sur fond de la crise systémique financière et monétaire internationale, en comparant cette dernière à celle de 1929.

Selon François Martin, personne ne peut prédire avec certitude le moment où la situation financière basculera: les mouvements boursiers reflètent souvent moins une vision cohérente de l’économie que l’accumulation de comportements individuels, entre prise de risque et prise de profits.Il juge toutefois que la conjoncture actuelle ne reproduit pas celle des années 1930, après le krach de 1929. À l’époque, explique-t-il, les spéculateurs pouvaient s’attaquer à la monnaie d’un pays "normal". Aujourd’hui, la situation concerne le dollar américain, largement détenu par de grands opérateurs étrangers, notamment chinois et des pays du Golfe.Selon l’expert, les États-Unis demeurent un pays "too big to fail": trop importants pour être laissés s’effondrer sans conséquences mondiales. Le dollar devrait donc être protégé, ou du moins "ménagé", car personne n’a intérêt à provoquer un krach qui entraînerait l’ensemble du système financier.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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