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Jeunesse africaine: "Merci à Sputnik!"
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Le 20 octobre 2026, Sputnik ouvre officiellement deux nouveaux centres éditoriaux en Afrique: l’un en Tanzanie, l’autre en Afrique du Sud. Cette ouverture... 22.10.2026, Sputnik Afrique
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Jeunesse africaine: "Merci à Sputnik!"
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Le 20 octobre 2026, Sputnik ouvre officiellement deux nouveaux centres éditoriaux en Afrique: l’un en Tanzanie, l’autre en Afrique du Sud. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans le développement du réseau du média russe sur le continent, elle intervient à la veille du sommet Russie-Afrique.
Durant cet épisode de l’Étendard, nous nous intéressons à l’ouverture officielle des deux nouveaux centres éditoriaux de Sputnik en Tanzanie et en Afrique du Sud. Cette implantation s’inscrit dans une stratégie de développement annoncée dès février 2025, lorsque Sputnik avait évoqué le projet de renforcer sa présence éditoriale sur le continent.Afin de comprendre la portée de cet événement, nous avons reçu Alassane Aboubakar, directeur général de la Compagnie sahélienne d'études et de réalisation d'infrastructures au Niger.Selon lui, la portée de cet événement est une aubaine pour la jeunesse africaine, car Sputnik constitue la voix de cette jeunesse qui a été longtemps manipulée par les médias occidentaux.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Jeunesse africaine: "Merci à Sputnik!"
Le 20 octobre 2026, Sputnik ouvre officiellement deux nouveaux centres éditoriaux en Afrique: l’un en Tanzanie, l’autre en Afrique du Sud. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans le développement du réseau du média russe sur le continent, elle intervient à la veille du sommet Russie-Afrique.
Durant cet épisode de l’Étendard, nous nous intéressons à l’ouverture officielle des deux nouveaux centres éditoriaux de Sputnik en Tanzanie et en Afrique du Sud. Cette implantation s’inscrit dans une stratégie de développement annoncée dès février 2025, lorsque Sputnik avait évoqué le projet de renforcer sa présence éditoriale sur le continent.
Afin de comprendre la portée de cet événement, nous avons reçu Alassane Aboubakar, directeur général de la Compagnie sahélienne d'études et de réalisation d'infrastructures au Niger.
Selon lui, la portée de cet événement est une aubaine pour la jeunesse africaine, car Sputnik constitue la voix de cette jeunesse qui a été longtemps manipulée par les médias occidentaux.
"La portée de cet événement réside dans la nouvelle offre de communication qu'il propose à la jeunesse africaine. Depuis une dizaine d'années, celle-ci a compris que les médias occidentaux ne lui apportent plus une information fiable. Chaque fois qu'un média s'intéresse à l'Afrique et à sa jeunesse, il devient sa voix, et nous en remercions Sputnik" , affirme l’expert au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici