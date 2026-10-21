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Panafricanisme au XXIe siècle: quel bilan et quels défis?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais et figure du combat panafricain, pour dresser... 21.10.2026, Sputnik Afrique
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Panafricanisme au XXIe siècle: quel bilan et quels défis?
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais et figure du combat panafricain, pour dresser le bilan et dessiner l'avenir de cette idéologie au XXIe siècle.
Du congrès de Manchester aux indépendances, des pères fondateurs aux nouvelles générations de militants, le panafricanisme a traversé les décennies sans jamais perdre son ambition: redonner à l'Afrique sa dignité et son unité. Mais face aux défis actuels, l'unité des combattants fait défaut, et le message se dilue.Pour l'expert, le principal obstacle reste l'ignorance et l'obscurantisme qui freinent les masses africaines. Il en appelle à une éducation de masse et à la création de passerelles entre les organisations panafricaines. Dans cette dynamique, il salue l'initiative de l'Alliance des États du Sahel (AES), qu'il considère comme une réponse politique concrète.À l'heure où le monde bascule vers la multipolarité, il rappelle que l'Afrique ne doit pas subir cette transition, mais en être un acteur majeur. Et pour cela, une priorité absolue se dessine: la domestication de la science, de la technique et de la technologie, à commencer par l'agriculture.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Panafricanisme au XXIe siècle: quel bilan et quels défis?
12:20 21.10.2026 (Mis à jour: 12:20 26.10.2026)
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais et figure du combat panafricain, pour dresser le bilan et dessiner l'avenir de cette idéologie au XXIe siècle.
Du congrès de Manchester aux indépendances, des pères fondateurs aux nouvelles générations de militants, le panafricanisme a traversé les décennies sans jamais perdre son ambition: redonner à l'Afrique sa dignité et son unité. Mais face aux défis actuels, l'unité des combattants fait défaut, et le message se dilue.
"Comme il n'y a pas une unité du point de vue de la vision, comme il n'y a pas d'unicité du point de vue des outils conceptuels, on ne pouvait pas éviter qu'on en arrive là."
Pour l'expert, le principal obstacle reste l'ignorance et l'obscurantisme qui freinent les masses africaines. Il en appelle à une éducation de masse et à la création de passerelles entre les organisations panafricaines. Dans cette dynamique, il salue l'initiative de l'Alliance des États du Sahel (AES), qu'il considère comme une réponse politique concrète.
"L'AES, c'est une réponse politique sur l'aboutissement de la promotion de l'idéal panafricain."
À l'heure où le monde bascule vers la multipolarité, il rappelle que l'Afrique ne doit pas subir cette transition, mais en être un acteur majeur. Et pour cela, une priorité absolue se dessine: la domestication de la science, de la technique et de la technologie, à commencer par l'agriculture.
"Il faut absolument que l'Afrique soit le maître de son destin et pour cela, il faut une Afrique créative."
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