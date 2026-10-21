Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
https://fr.sputniknews.africa/20261021/on-a-limpression-que-certains-dirigeants-occidentaux-ont-perdu-la-notion-du-danger-nucleaire-1090154829.html
"On a l’impression que certains dirigeants occidentaux ont perdu la notion du danger nucléaire"
"On a l’impression que certains dirigeants occidentaux ont perdu la notion du danger nucléaire"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'Armée de l'air française, éminent analyste géopolitique et militaire... 21.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-21T16:31+0200
2026-10-21T16:31+0200
afrique en marche
podcasts
dissuasion
nucléaire
guerre froide
guerre hybride
non-prolifération des armes nucléaires
onu
arsenal nucléaire
escalade
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/15/1090154983_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_b53011c37653a14decce501c3e4e56a6.png
"On a l’impression que certains dirigeants occidentaux ont perdu la notion du danger nucléaire"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'Armée de l'air française, éminent analyste géopolitique et militaire, expliquent les raisons qui rendent la doctrine de dissuasion nucléaire classique, héritée de la guerre froide obsolète, dans le contexte des guerres hybrides et des nouvelles armes disponibles.
Le colonel Régis Chamagne estime que le régime de non-prolifération nucléaire est né de la guerre froide. À cette époque, peu de pays disposaient de la capacité scientifique nécessaire pour développer l’arme atomique, tandis que l’Onu était dominée par les cinq grandes puissances issues de la Seconde Guerre mondiale, lesquelles ont pu mettre en place ce régime.Aujourd’hui, selon lui, l’accès aux technologies permettant de concevoir l’arme nucléaire s’est largement diffusé. Plusieurs États ont ainsi développé leur arsenal, notamment l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël.Le colonel estime par ailleurs que la perception du danger nucléaire a évolué. Pendant la guerre froide, des armes dites tactiques, destinées au champ de bataille, avaient été développées, avant que l’on ne considère que leur emploi entraînerait mécaniquement une escalade vers une catastrophe.L’escalade progressive dans le Golfe aurait ainsi raccourci les étapes menant à la possibilité de destruction d’Israël et de l’Arabie saoudite. Cela reviendrait, selon lui, "peu ou prou à l’équation nucléaire, sans la radioactivité".🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/15/1090154983_417:0:1672:941_1920x0_80_0_0_dda90539523e7bf3b351505eb9e24617.png
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, dissuasion, nucléaire, guerre froide, guerre hybride, non-prolifération des armes nucléaires, onu, arsenal nucléaire, escalade, crise politique, аудио
podcasts, dissuasion, nucléaire, guerre froide, guerre hybride, non-prolifération des armes nucléaires, onu, arsenal nucléaire, escalade, crise politique, аудио

"On a l’impression que certains dirigeants occidentaux ont perdu la notion du danger nucléaire"

16:31 21.10.2026
Afrique en marche
"On a l’impression que certains dirigeants occidentaux ont perdu la notion du danger nucléaire"
S'abonner
Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'Armée de l'air française, éminent analyste géopolitique et militaire, expliquent les raisons qui rendent la doctrine de dissuasion nucléaire classique, héritée de la guerre froide obsolète, dans le contexte des guerres hybrides et des nouvelles armes disponibles.
Le colonel Régis Chamagne estime que le régime de non-prolifération nucléaire est né de la guerre froide. À cette époque, peu de pays disposaient de la capacité scientifique nécessaire pour développer l’arme atomique, tandis que l’Onu était dominée par les cinq grandes puissances issues de la Seconde Guerre mondiale, lesquelles ont pu mettre en place ce régime.
Aujourd’hui, selon lui, l’accès aux technologies permettant de concevoir l’arme nucléaire s’est largement diffusé. Plusieurs États ont ainsi développé leur arsenal, notamment l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël.

"La comparaison entre la Corée du Nord et l’Iran démontre que la possession de l’arme atomique est un garant de sécurité", a affirmé l’analyste géopolitique et militaire.

Le colonel estime par ailleurs que la perception du danger nucléaire a évolué. Pendant la guerre froide, des armes dites tactiques, destinées au champ de bataille, avaient été développées, avant que l’on ne considère que leur emploi entraînerait mécaniquement une escalade vers une catastrophe.
"En cas de destruction, Israël pourrait vouloir entraîner le monde entier avec lui. L’arrivée sur le champ de bataille des missiles hypersoniques, associés aux nuées de drones saturants, crée une forme de dissuasion non nucléaire que l’on pourrait nommer seuil de punition inacceptable", a expliqué Régis Chamagne.
L’escalade progressive dans le Golfe aurait ainsi raccourci les étapes menant à la possibilité de destruction d’Israël et de l’Arabie saoudite. Cela reviendrait, selon lui, "peu ou prou à l’équation nucléaire, sans la radioactivité".
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала