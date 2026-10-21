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Moscou prêt à reprendre les négociations Russie-États-Unis-Ukraine d'ici le 10 novembre
https://fr.sputniknews.africa/20261021/moscou-sinteresse-au-sujet-de-retablissement-de-la-cooperation-economique-avec-washington---poutine-1090139767.html
Moscou s'intéresse au sujet de rétablissement de la coopération économique avec Washington - Poutine
Moscou s'intéresse au sujet de rétablissement de la coopération économique avec Washington - Poutine
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Le Président russe l’a déclaré au cours de son entretien avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg . 21.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-21T11:09+0200
2026-10-21T11:30+0200
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La rencontre Poutine-Witkoff a lieu ce mercredi au Palais Constantin, près de Saint-Pétersbourg. Du côté russe, les discussions réunissent notamment Iouri Ouchakov (conseiller présidentiel) et Kirill Dmitriev (représentant spécial du Président russe), qui a personnellement accueilli l'émissaire américain à l'aéroport de Poulkovo ce matin. Avant d'arriver en Russie, Steve Witkoff s'était rendu à Oslo (Norvège) pour s'entretenir avec des représentants européens et Volodymyr Zelensky.
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Moscou s'intéresse au sujet de rétablissement de la coopération économique avec Washington - Poutine

11:09 21.10.2026 (Mis à jour: 11:30 21.10.2026)
© Sputnik . Kristina Soloviovarencontre Poutine-Witkoff au Palais Constantin, près de Saint-Pétersbourg
rencontre Poutine-Witkoff au Palais Constantin, près de Saint-Pétersbourg - Sputnik Afrique, 1920, 21.10.2026
© Sputnik . Kristina Soloviova
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Le Président russe l’a déclaré au cours de son entretien avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg .
La rencontre Poutine-Witkoff a lieu ce mercredi au Palais Constantin, près de Saint-Pétersbourg.

Du côté russe, les discussions réunissent notamment Iouri Ouchakov (conseiller présidentiel) et Kirill Dmitriev (représentant spécial du Président russe), qui a personnellement accueilli l'émissaire américain à l'aéroport de Poulkovo ce matin.

Avant d'arriver en Russie, Steve Witkoff s'était rendu à Oslo (Norvège) pour s'entretenir avec des représentants européens et Volodymyr Zelensky.
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