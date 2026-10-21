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Moscou s'intéresse au sujet de rétablissement de la coopération économique avec Washington - Poutine

Moscou s'intéresse au sujet de rétablissement de la coopération économique avec Washington - Poutine

Sputnik Afrique

Le Président russe l’a déclaré au cours de son entretien avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg . 21.10.2026, Sputnik Afrique

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La rencontre Poutine-Witkoff a lieu ce mercredi au Palais Constantin, près de Saint-Pétersbourg. Du côté russe, les discussions réunissent notamment Iouri Ouchakov (conseiller présidentiel) et Kirill Dmitriev (représentant spécial du Président russe), qui a personnellement accueilli l'émissaire américain à l'aéroport de Poulkovo ce matin. Avant d'arriver en Russie, Steve Witkoff s'était rendu à Oslo (Norvège) pour s'entretenir avec des représentants européens et Volodymyr Zelensky.

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