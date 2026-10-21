Moscou s'intéresse au sujet de rétablissement de la coopération économique avec Washington - Poutine
11:09 21.10.2026 (Mis à jour: 11:30 21.10.2026)
© Sputnik . Kristina Soloviovarencontre Poutine-Witkoff au Palais Constantin, près de Saint-Pétersbourg
© Sputnik . Kristina Soloviova
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Le Président russe l’a déclaré au cours de son entretien avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg .
La rencontre Poutine-Witkoff a lieu ce mercredi au Palais Constantin, près de Saint-Pétersbourg.
Du côté russe, les discussions réunissent notamment Iouri Ouchakov (conseiller présidentiel) et Kirill Dmitriev (représentant spécial du Président russe), qui a personnellement accueilli l'émissaire américain à l'aéroport de Poulkovo ce matin.
Avant d'arriver en Russie, Steve Witkoff s'était rendu à Oslo (Norvège) pour s'entretenir avec des représentants européens et Volodymyr Zelensky.
Du côté russe, les discussions réunissent notamment Iouri Ouchakov (conseiller présidentiel) et Kirill Dmitriev (représentant spécial du Président russe), qui a personnellement accueilli l'émissaire américain à l'aéroport de Poulkovo ce matin.
Avant d'arriver en Russie, Steve Witkoff s'était rendu à Oslo (Norvège) pour s'entretenir avec des représentants européens et Volodymyr Zelensky.