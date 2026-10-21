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Moscou prêt à reprendre les négociations Russie-États-Unis-Ukraine d'ici le 10 novembre
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Moscou prêt à reprendre les négociations Russie-États-Unis-Ukraine d'ici le 10 novembre
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Vladimir Poutine a informé l'envoyé du Président américain, Steve Witkoff, que la Russie était prête à reprendre les discussions avec l'Ukraine et les... 21.10.2026, Sputnik Afrique
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Moscou est prêt à reprendre les négociations dans le format trilatéral Russie-États-Unis-Ukraine vers la mi-novembre, a déclaré ce mercredi 21 octobre l'assistant du Président russe Ouchakov, à l'issue d'entretiens entre le Président russe et l'émissaire du Président Trump, Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg.Selon lui, M.Witkoff a fait remarquer qu'"une telle décision serait sans aucun doute accueillie avec une grande satisfaction par le Président Trump".
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Moscou prêt à reprendre les négociations Russie-États-Unis-Ukraine d'ici le 10 novembre

15:27 21.10.2026 (Mis à jour: 15:35 21.10.2026)
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Iouri Ouchakov - Sputnik Afrique, 1920, 21.10.2026
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Vladimir Poutine a informé l'envoyé du Président américain, Steve Witkoff, que la Russie était prête à reprendre les discussions avec l'Ukraine et les États-Unis au format trilatéral d'ici le 10 novembre, selon l'assistant du Président Iouri Ouchakov.
Moscou est prêt à reprendre les négociations dans le format trilatéral Russie-États-Unis-Ukraine vers la mi-novembre, a déclaré ce mercredi 21 octobre l'assistant du Président russe Ouchakov, à l'issue d'entretiens entre le Président russe et l'émissaire du Président Trump, Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg.
"Le Président a informé Steve Witkoff que nous sommes, en principe, disposés à reprendre ces négociations trilatérales vers le 10 novembre, en nous concentrant sur le sujet principal. Il s'agit d'élaborer un système de sécurité pour la Russie et l'Ukraine après la fin du conflit", a indiqué M.Ouchakov aux journalistes.
Selon lui, M.Witkoff a fait remarquer qu'"une telle décision serait sans aucun doute accueillie avec une grande satisfaction par le Président Trump".
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