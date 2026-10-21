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Moscou prêt à reprendre les négociations Russie-États-Unis-Ukraine d'ici le 10 novembre

Moscou prêt à reprendre les négociations Russie-États-Unis-Ukraine d'ici le 10 novembre

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Vladimir Poutine a informé l'envoyé du Président américain, Steve Witkoff, que la Russie était prête à reprendre les discussions avec l'Ukraine et les... 21.10.2026, Sputnik Afrique

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Moscou est prêt à reprendre les négociations dans le format trilatéral Russie-États-Unis-Ukraine vers la mi-novembre, a déclaré ce mercredi 21 octobre l'assistant du Président russe Ouchakov, à l'issue d'entretiens entre le Président russe et l'émissaire du Président Trump, Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg.Selon lui, M.Witkoff a fait remarquer qu'"une telle décision serait sans aucun doute accueillie avec une grande satisfaction par le Président Trump".

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