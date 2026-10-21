https://fr.sputniknews.africa/20261021/les-laureats-du-concours-de-photojournalisme-andrei-stenine-annonces-a-moscou-1090144982.html

Les lauréats du Concours de photojournalisme Andreï Stenine annoncés à Moscou

Les lauréats du Concours de photojournalisme Andreï Stenine annoncés à Moscou

Sputnik Afrique

Le Grand Prix a été attribué au correspondant de Sputnik Abdul Kader Al-Bay pour sa série sur la vie au Liban entre les frappes aériennes. Nommé en hommage au... 21.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-21T13:30+0200

2026-10-21T13:30+0200

2026-10-21T13:30+0200

russie

photo

andreï stenine

concours international de photojournalisme andreï stenine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/15/1090145044_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_04de61e96b7d9012e368e437b5c060fc.jpg

Le jury du XIIe concours international Andreï Stenine a attribué à l'unanimité le Grand Prix au photographe libanais Abdul Kader Al-Bay pour sa série "Liban, 2024-2025: La vie entre les frappes aériennes", dans la catégorie Actualité principale."Ces photos ont été prises dans différentes régions du Liban. Elles immortalisent ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi une frappe, ainsi que le déroulement des opérations de secours. Ces clichés montrent comment des gens ordinaires vivent la guerre et leurs pertes, et comment ils tentent de survivre", détaille le photographe.Autres lauréats:Catégorie Actualité principale, photographie unique:"Un ciel pour toit, un sol de cendres" de S.M. Al Muztaba Rosul (Bangladesh): l'œuvre est consacrée à des personnes ayant perdu leur logement dans un incendie, mais qui tiennent bon grâce à leur force morale, au soutien mutuel et à l'aide de personnes solidaires.Catégorie Actualité principale, série photographique:"Échos de la guerre" de Sergueï Bobylev (Russie): cette série relate la libération de la ville de Soudja et d'autres localités de la région de Koursk par l'armée russe, après leur occupation par les forces armées ukrainiennes.Catégorie Sport, photographie unique:"Dernière phase" d'Evgueni Filippov (Russie). L'œuvre montre des plongeurs en plein échauffement avant la finale de la Coupe du Kremlin.Catégorie Ma planète:Le cliché "La vie sur un banc de sable" de Soleiman Hossain (Bangladesh) illustre la capacité des agriculteurs à s'adapter aux fluctuations du niveau des eaux fluviales.La série "Nous vivons ici" d'Alissa Severnaya (Russie) dépeint le quotidien d'habitants de localités dévastées qui, envers et contre tout, refusent de quitter leur foyer.Catégorie Portrait. Héros de notre temps:"Le regard de la foi" d'Arpan Basu Chowdhury (Inde);"Rêves dans les ténèbres" de la photojournaliste russe Maria Semenova. Les clichés mettent en lumière le sort des femmes afghanes, confrontées à une discrimination fondée sur le genre et à des violations systématiques de leurs droits.Catégorie Vue d’en haut, photographie unique:"Prière du vendredi au-dessus de la rivière" de Muhammad Amdad Hossain (Bangladesh).Catégorie Énergie de la vie:La série "Requiem" de Pavel Volkov, qui raconte l'histoire de personnes restées vivre dans leurs villes après les combats et qui ne perdent pas espoir.Au total, pour cette édition 2026, le prestigieux jury international a dû évaluer près de 2.500 candidatures en provenance de 36 pays, dont l'Argentine, le Bangladesh, l'Espagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, la Russie et la Turquie.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, photo, andreï stenine, concours international de photojournalisme andreï stenine