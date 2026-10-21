https://fr.sputniknews.africa/20261021/il-ne-suffit-pas-davoir-une-geologie-riche-il-faut-lextraire-et-en-faire-profiter-la-population-1090155756.html
Géologie riche de l'Afrique: "il faut en faire profiter la population" - expert de la RDC
Géologie riche de l'Afrique: "il faut en faire profiter la population" - expert de la RDC
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Dans la nouvelle édition de Pouls, on parle d'avenir et de terrain. L'Afrique est riche de son sous-sol, mais qui transforme vraiment cette richesse en écoles... 21.10.2026, Sputnik Afrique
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"Il ne suffit pas d'avoir une géologie riche, il faut l'extraire, la transformer et en faire profiter la population"
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Dans la nouvelle édition de Pouls, on parle d'avenir et de terrain. L'Afrique est riche de son sous-sol, mais qui transforme vraiment cette richesse en écoles, en hôpitaux et en emplois concrets? L'invité de ce numéro est Christian Achris Mabwa, ingénieur géologue et gérant adjoint de ManyiGroup.
L'invité de ce numéro est Christian Achris Mabwa, ingénieur géologue et gérant adjoint de ManyiGroup (RDC)Son entreprise relève le défi du génie civil et des études environnementales là où d'autres abandonnent, en menant à bien 100% de ses chantiers, même dans les zones les plus reculées.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Géologie riche de l'Afrique: "il faut en faire profiter la population" - expert de la RDC
16:49 21.10.2026 (Mis à jour: 17:29 21.10.2026)
Dans la nouvelle édition de Pouls, on parle d'avenir et de terrain. L'Afrique est riche de son sous-sol, mais qui transforme vraiment cette richesse en écoles, en hôpitaux et en emplois concrets?
L'invité de ce numéro est Christian Achris Mabwa, ingénieur géologue et gérant adjoint de ManyiGroup (RDC)
Son entreprise relève le défi du génie civil et des études environnementales là où d'autres abandonnent, en menant à bien 100% de ses chantiers, même dans les zones les plus reculées.
"Le travail, ce n'est pas toujours avoir de l'argent. Le travail, c'est contribuer au développement durable de la communauté. [...] Si vous pensez que vous avez les atouts, il ne faudra pas hésiter à les réaliser. Nous ne demandons pas aux gens de croire à nos rêves, mais plutôt d'associer leurs rêves aux nôtres pour qu'on puisse marcher ensemble et faire grandir l'entreprise."
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