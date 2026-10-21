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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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Géologie riche de l'Afrique: "il faut en faire profiter la population" - expert de la RDC
Géologie riche de l'Afrique: "il faut en faire profiter la population" - expert de la RDC
Sputnik Afrique
Dans la nouvelle édition de Pouls, on parle d'avenir et de terrain. L'Afrique est riche de son sous-sol, mais qui transforme vraiment cette richesse en écoles... 21.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-21T16:49+0200
2026-10-21T17:29+0200
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"Il ne suffit pas d'avoir une géologie riche, il faut l'extraire, la transformer et en faire profiter la population"
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Dans la nouvelle édition de Pouls, on parle d'avenir et de terrain. L'Afrique est riche de son sous-sol, mais qui transforme vraiment cette richesse en écoles, en hôpitaux et en emplois concrets? L'invité de ce numéro est Christian Achris Mabwa, ingénieur géologue et gérant adjoint de ManyiGroup.
L'invité de ce numéro est Christian Achris Mabwa, ingénieur géologue et gérant adjoint de ManyiGroup (RDC)Son entreprise relève le défi du génie civil et des études environnementales là où d'autres abandonnent, en menant à bien 100% de ses chantiers, même dans les zones les plus reculées.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Géologie riche de l'Afrique: "il faut en faire profiter la population" - expert de la RDC

16:49 21.10.2026 (Mis à jour: 17:29 21.10.2026)
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"Il ne suffit pas d'avoir une géologie riche, il faut l'extraire, la transformer et en faire profiter la population"
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Dans la nouvelle édition de Pouls, on parle d'avenir et de terrain. L'Afrique est riche de son sous-sol, mais qui transforme vraiment cette richesse en écoles, en hôpitaux et en emplois concrets?
L'invité de ce numéro est Christian Achris Mabwa, ingénieur géologue et gérant adjoint de ManyiGroup (RDC)
Son entreprise relève le défi du génie civil et des études environnementales là où d'autres abandonnent, en menant à bien 100% de ses chantiers, même dans les zones les plus reculées.
"Le travail, ce n'est pas toujours avoir de l'argent. Le travail, c'est contribuer au développement durable de la communauté. [...] Si vous pensez que vous avez les atouts, il ne faudra pas hésiter à les réaliser. Nous ne demandons pas aux gens de croire à nos rêves, mais plutôt d'associer leurs rêves aux nôtres pour qu'on puisse marcher ensemble et faire grandir l'entreprise."
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