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France: "Dans une telle situation, un chef d’État qui se respecte doit rester dans sa capitale"
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Les manifestations qui ont secoué la France le 17 octobre dernier sont au cœur de l’analyse de François Meylan, ancien officier du renseignement suisse. Pour... 21.10.2026, Sputnik Afrique
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France: "Dans une telle situation, un chef d’État qui se respecte doit rester dans sa capitale"
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Les manifestations qui ont secoué la France le 17 octobre dernier sont au cœur de l’analyse de François Meylan, ancien officier du renseignement suisse. Au micro de Sputnik Afrique, il revient sur la gestion des mobilisations par les forces de l’ordre et critique l’attitude d’Emmanuel Macron, notamment ses déplacements pendant cette période de tensions.
François Meylan estime que les forces de police françaises disposent d’une longue expérience des manifestations, mais qu’elles ne tirent pas suffisamment les leçons des mobilisations précédentes. Il juge cette situation préoccupante, notamment après les récentes manifestations de lycéens.L’ancien officier considère que ces mobilisations auraient dû servir de préparation aux forces de l’ordre. Il estime que leur réponse révèle des difficultés persistantes dans la gestion des manifestations.L'expert critique également l’attitude du président français pendant cette période. Il évoque notamment son déplacement à Bruxelles, sa présence à un concert de Céline Dion et son départ pour le Moyen-Orient.L’intervenant revient enfin sur une allocution d’Emmanuel Macron au cours de laquelle, selon lui, le président aurait omis de mentionner la Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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France: "Dans une telle situation, un chef d’État qui se respecte doit rester dans sa capitale"
Les manifestations qui ont secoué la France le 17 octobre dernier sont au cœur de l’analyse de François Meylan, ancien officier du renseignement suisse. Pour Sputnik Afrique, il revient sur la gestion des mobilisations par les forces de l’ordre et critique l’attitude d’Emmanuel Macron, notamment ses déplacements pendant cette période de tensions.
François Meylan estime que les forces de police françaises disposent d’une longue expérience des manifestations, mais qu’elles ne tirent pas suffisamment les leçons des mobilisations précédentes. Il juge cette situation préoccupante, notamment après les récentes manifestations de lycéens.
"Il y a une flopée de manifestations, c'est-à-dire que les forces de police n'en sont pas à leur coup d'essai. Elles ont eu maintes et maintes reprises, maintes occasions de pouvoir observer, apprendre, de faire un débriefing et d'en tirer des leçons. Alors, sur ce plan-là, c'est très inquiétant."
L’ancien officier considère que ces mobilisations auraient dû servir de préparation aux forces de l’ordre. Il estime que leur réponse révèle des difficultés persistantes dans la gestion des manifestations.
L'expert critique également l’attitude du président français pendant cette période. Il évoque notamment son déplacement à Bruxelles, sa présence à un concert de Céline Dion et son départ pour le Moyen-Orient.
"Je pense qu'entre son déplacement à Bruxelles la veille de la manifestation, son concert de Céline Dion au pire de la crise et son envol ce matin pour le Moyen-Orient, il est plus question d'un oubli. Il n'a pas pensé à ça. C'est la preuve qu'il est à l'ouest. Dans une telle situation, un chef d'État qui se respecte, il doit rester dans sa capitale."
L’intervenant revient enfin sur une allocution d’Emmanuel Macron au cours de laquelle, selon lui, le président aurait omis de mentionner la Russie.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !