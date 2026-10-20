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Ukraine: bien loin d’une guerre patriotique, une guerre par proxy

Ukraine: bien loin d’une guerre patriotique, une guerre par proxy

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord, spécialiste en aéronautique militaire, discute du mythe lancé en... 20.10.2026, Sputnik Afrique

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Ukraine: bien loin d’une guerre patriotique, une guerre par proxy Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord, spécialiste en aéronautique militaire, discute du mythe lancé en Ukraine et soutenu en Occident de la "Grande guerre patriotique", cette fois contre la Russie.

Les Atlantistes et Zelensky utilisent le symbole du Monde russe de la Grande guerre patriotique du peuple soviétique contre les nazis dans le cadre de ce conflit en Ukraine, ce qui est, pour Cyrille de Lattre, “totalement indécent”, surtout en voyant “comment les recrutements se font en Ukraine, avec les chasses à l'homme”.Pour Cyrille de Lattre, c’est un narratif utilisé par les Atlantistes pour ne pas perdre la face, puisque “c'est l'Occident, qui est en guerre contre la Russie par un proxy interposé, qui s'appelle l'Ukraine”.L’enrôlement de force, autant que l’augmentation des désertions. Comme l’explique Cyrille de Lattre:Par ailleurs, pour Cyrille de Lattre, il est difficile d’utiliser le symbole de la Grande Guerre patriotique, avec le recours aux mercenaires étrangers:Sans oublier que l’armement n’a d’ukrainien que le nom. Sans même parler du renseignement militaire ou des missiles, fournis par les pays de l’Otan, Cyrille de Lattre souligne à ce sujet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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