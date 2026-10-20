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Ukraine: bien loin d’une guerre patriotique, une guerre par proxy
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord, spécialiste en aéronautique militaire, discute du mythe lancé en... 20.10.2026, Sputnik Afrique
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Ukraine: bien loin d’une guerre patriotique, une guerre par proxy
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord, spécialiste en aéronautique militaire, discute du mythe lancé en Ukraine et soutenu en Occident de la "Grande guerre patriotique", cette fois contre la Russie.
Les Atlantistes et Zelensky utilisent le symbole du Monde russe de la Grande guerre patriotique du peuple soviétique contre les nazis dans le cadre de ce conflit en Ukraine, ce qui est, pour Cyrille de Lattre, “totalement indécent”, surtout en voyant “comment les recrutements se font en Ukraine, avec les chasses à l'homme”.Pour Cyrille de Lattre, c’est un narratif utilisé par les Atlantistes pour ne pas perdre la face, puisque “c'est l'Occident, qui est en guerre contre la Russie par un proxy interposé, qui s'appelle l'Ukraine”.L’enrôlement de force, autant que l’augmentation des désertions. Comme l’explique Cyrille de Lattre:Par ailleurs, pour Cyrille de Lattre, il est difficile d’utiliser le symbole de la Grande Guerre patriotique, avec le recours aux mercenaires étrangers:Sans oublier que l’armement n’a d’ukrainien que le nom. Sans même parler du renseignement militaire ou des missiles, fournis par les pays de l’Otan, Cyrille de Lattre souligne à ce sujet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Ukraine: bien loin d’une guerre patriotique, une guerre par proxy
14:19 20.10.2026 (Mis à jour: 08:20 23.10.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord, spécialiste en aéronautique militaire, discute du mythe lancé en Ukraine et soutenu en Occident de la "Grande guerre patriotique", cette fois contre la Russie.
Les Atlantistes et Zelensky utilisent le symbole du Monde russe de la Grande guerre patriotique du peuple soviétique contre les nazis dans le cadre de ce conflit en Ukraine, ce qui est, pour Cyrille de Lattre, “totalement indécent”, surtout en voyant “comment les recrutements se font en Ukraine, avec les chasses à l'homme”.
Pour Cyrille de Lattre, c’est un narratif utilisé par les Atlantistes pour ne pas perdre la face, puisque “c'est l'Occident, qui est en guerre contre la Russie par un proxy interposé, qui s'appelle l'Ukraine”.
L’enrôlement de force, autant que l’augmentation des désertions. Comme l’explique Cyrille de Lattre:
“［Les Ukrainiens］ne veulent pas aller mourir pour Zelensky, ils ne veulent pas aller mourir pour les Atlantistes, parce qu'ils savent très bien, un, que le régime est hypercorrompu; deux, que la guerre, elle est perdue; trois, il y a même des voix maintenant qui commencent à sortir pour dire bon, il faut arrêter les conneries, on accepte les demandes des Russes, et qui sont des demandes légitimes, encore une fois, de la Russie pour signer un traité de paix et on arrête. Et encore une fois, ce sont les Occidentaux qui réenchérissent derrière en disant non”.
Par ailleurs, pour Cyrille de Lattre, il est difficile d’utiliser le symbole de la Grande Guerre patriotique, avec le recours aux mercenaires étrangers:
“Il y a actuellement entre 22 000 et 25 000 mercenaires étrangers en Ukraine. Les trois pays qui arrivent en tête, c'est la Colombie, le Brésil, les USA. Après ça, on a le Royaume-Uni, la Géorgie, la France.”
Sans oublier que l’armement n’a d’ukrainien que le nom. Sans même parler du renseignement militaire ou des missiles
, fournis par les pays de l’Otan, Cyrille de Lattre souligne à ce sujet:
“On sait aujourd'hui que la plupart du matériel militaire utilisé par les Ukrainiens, que ce soit les drones, que ce soit leur fameux FP5, FP7, FP9, dont ils se targuent comme ils veulent, c'est de l'Ukrainien. Non, ce n'est pas de l'Ukrainien. C'est peut-être assemblé en Ukraine. mais tout est fourni par l'Occident.”
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