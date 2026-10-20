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"Trump est obligé de lâcher Zelensky et d'envoyer aussi un message à l'Europe"
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Donald Trump a une nouvelle fois haussé le ton contre Volodymyr Zelensky et déclaré que l'Ukraine avait besoin d'un nouveau dirigeant à sa tête. Pour Sputnik... 20.10.2026, Sputnik Afrique
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"Trump est obligé de lâcher Zelensky et d'envoyer aussi un message à l'Europe"
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Donald Trump a une nouvelle fois haussé le ton contre Volodymyr Zelensky et déclaré que l'Ukraine avait besoin d'un nouveau dirigeant à sa tête. Pour Sputnik Afrique, l'entrepreneur et géopolitologue français Thierry Laurent Pellet a analysé la position du Président américain.
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"Trump est obligé de lâcher Zelensky et d'envoyer aussi un message à l'Europe"
Donald Trump a une nouvelle fois haussé le ton contre Volodymyr Zelensky et déclaré que l'Ukraine avait besoin d'un nouveau dirigeant à sa tête. Pour Sputnik Afrique, l'entrepreneur et géopolitologue français Thierry Laurent Pellet a analysé la position du Président américain.
"Trump est en train de s'impatienter. Il avait promis de résoudre le conflit en 24 heures à partir du moment où il était élu. Et puis aujourd'hui, on en est à presque deux fois 365 jours, dépassé de sa promesse. Il a besoin d'un succès géopolitique. Il a besoin de faire en sorte que ce conflit s'arrête, non seulement pour les problèmes de politique interne du fait de la fragilité de l'économie, mais surtout pour redorer son blason. Et donc, il est obligé, de ce fait, de lâcher Zelensky et d'envoyer aussi un message à l'Europe en leur disant: maintenant, vous arrêtez, on ne vous supportera plus et on n'ira pas jusqu'à adosser la politique que vous êtes en train de mettre en place.", a déclaré Thierry-Laurent Pellet au micro de Zone de Contact.
"Trump essaie de désamorcer et de torpiller complètement cette géopolitique-là et cette volonté à vouloir en découdre avec la Russie. Il veut éliminer Zelensky de l'équation qui, lui, s'appuie en fait sur toutes les forces européennes", a-t-il ajouté.
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