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Sputnik arrive en Tanzanie et Afrique du Sud pour élargir l'accès du continent aux infos objectives
Sputnik arrive en Tanzanie et Afrique du Sud pour élargir l'accès du continent aux infos objectives
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L'ouverture de bureaux de Sputnik en Tanzanie et en Afrique du Sud contribuera à élargir l'accès des Africains à une information objective, exempte de... 20.10.2026, Sputnik Afrique
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Le 20 octobre, l'agence de presse et radio internationale Sputnik a inauguré simultanément deux centres rédactionnels polyvalents en Afrique: à Dar es-Salam et à Johannesburg.La cérémonie a débuté par un message vidéo de Sergueï Lavrov.Il a remercié les autorités tanzaniennes et sud-africaines pour leur soutien et a noté qu'il s'agissait de la condition la plus importante pour un travail efficace et sûr des journalistes.Sergueï Lavrov a souligné le caractère symbolique de l'ouverture des bureaux de Sputnik à la veille du 3e sommet Russie-Afrique, qui aura lieu les 28 et 29 octobre à Moscou et devrait contribuer à l'élargissement du partenariat stratégique entre la Russie et les pays du continent africain.Le vice-Président sud-africain, Paul Mashatile, a aussi souligné l'importance d'étendre la présence de Sputnik en Afrique:Que votre bureau de Johannesburg serve de plateforme pour une interaction constructive, un journalisme de qualité et le renforcement des liens entre l'Afrique du Sud, la Russie et le continent africain".e son côté, Dmitri Kisselev, directeur général du groupe de médias Rossiya Segodnya, dont fait partie Sputnik, a souligné:Les pôles d'information de Sputnik sont des rédactions à part entière, au sein desquelles travaillent des dizaines de journalistes locaux.Les nouveaux centres éditoriaux de Johannesburg (Afrique du Sud) et de Dar es-Salam (Tanzanie) produisent des contenus en anglais et en swahili. Ils créent notamment des podcasts diffusés par des stations radios à travers tout le continent, touchant une audience cumulée de plus de 100 millions d'auditeurs.Sputnik Afrique a débuté ses activités en 2022. Depuis, il s'est imposé comme l'un des médias étrangers les plus connus en Afrique, avec une vocation panafricaine. Il opère en cinq langues, dont le swahili, l'amharique et l'oromo.Sputnik est l'une des plus grandes agences de presse et stations de radio internationales; elle diffuse ses programmes dans plus de 30 langues et dispose de 26 centres multimédias à travers le monde.
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Lavrov salue l'ouverture de nouveaux centres de Sputnik en Afrique
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Nouveau centre éditorial de Sputnik Afrique en Tanzanie
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Sputnik arrive en Tanzanie et Afrique du Sud pour élargir l'accès du continent aux infos objectives
L'ouverture de bureaux de Sputnik en Tanzanie et en Afrique du Sud contribuera à élargir l'accès des Africains à une information objective, exempte de déformations et de filtres idéologiques, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Le 20 octobre, l'agence de presse et radio internationale Sputnik a inauguré simultanément deux centres rédactionnels polyvalents en Afrique: à Dar es-Salam et à Johannesburg.
La cérémonie a débuté par un message vidéo de Sergueï Lavrov.
"L'ouverture de centres éditoriaux régionaux à Dar es-Salam et à Johannesburg contribuera à élargir l’accès du public africain à des informations objectives et vérifiées, sans distorsions ni filtres idéologiques", a déclaré Sergueï Lavrov.
Il a remercié les autorités tanzaniennes et sud-africaines pour leur soutien et a noté qu'il s'agissait de la condition la plus importante pour un travail efficace et sûr des journalistes.
"Aujourd’hui, alors que l'Occident réprime avec persistance toute dissidence dans l’espace mondial de l’information, notamment par la censure et le deux poids deux mesures, il est difficile de surestimer la demande pour un tel travail", a ajouté le ministre.
Sergueï Lavrov a souligné le caractère symbolique de l'ouverture des bureaux de Sputnik à la veille du 3e sommet Russie-Afrique, qui aura lieu les 28 et 29 octobre à Moscou et devrait contribuer à l'élargissement du partenariat stratégique entre la Russie et les pays du continent africain.
Le vice-Président sud-africain, Paul Mashatile, a aussi souligné l'importance d'étendre la présence de Sputnik en Afrique:
"L'ouverture d'un bureau régional de Sputnik à Johannesburg est un événement important pour le paysage médiatique en Afrique du Sud et le continent africain. Elle reflète la coopération croissante entre l'Afrique du Sud et la Russie et promeut la diversité des voix et des perspectives qui sont essentielles à un dialogue public dynamique et démocratique. Nous saluons l'engagement de Sputnik à amplifier les voix africaines et à raconter des histoires africaines.
Que votre bureau de Johannesburg serve de plateforme pour une interaction constructive, un journalisme de qualité et le renforcement des liens entre l'Afrique du Sud, la Russie et le continent africain".e son côté, Dmitri Kisselev, directeur général du groupe de médias Rossiya Segodnya, dont fait partie Sputnik, a souligné:
"La possibilité de travailler directement sur le territoire des États africains constitue une preuve manifeste de confiance. Une confiance entre les pays, entre les peuples, entre les journalistes et le public. Et cette confiance renforce la souveraineté informationnelle: celle de l’Afrique et celle de la Russie".
Les pôles d'information de Sputnik sont des rédactions à part entière, au sein desquelles travaillent des dizaines de journalistes locaux.
Les nouveaux centres éditoriaux de Johannesburg (Afrique du Sud) et de Dar es-Salam (Tanzanie) produisent des contenus en anglais et en swahili. Ils créent notamment des podcasts diffusés par des stations radios à travers tout le continent, touchant une audience cumulée de plus de 100 millions d'auditeurs.
Sputnik Afrique a débuté ses activités en 2022. Depuis, il s'est imposé comme l'un des médias étrangers les plus connus en Afrique, avec une vocation panafricaine. Il opère en cinq langues, dont le swahili, l'amharique et l'oromo.
Sputnik est l'une des plus grandes agences de presse et stations de radio internationales; elle diffuse ses programmes dans plus de 30 langues et dispose de 26 centres multimédias à travers le monde.