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La Jeunesse au cœur du nouveau partenariat Russie-Afrique
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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Gutenberg Taramboye, secrétaire permanent chargé des relations extérieures de l'intégration régionale au sein du... 20.10.2026, Sputnik Afrique
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La Jeunesse au cœur du nouveau partenariat Russie-Afrique
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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Gutenberg Taramboye, secrétaire permanent chargé des relations extérieures de l'intégration régionale au sein du Conseil consultatif de la jeunesse centrafricaine, analyse les opportunités que la Russie offre à la jeunesse africaine et l’importance d’un monde multipolaire pour le continent.
Selon Gutenberg Taramboye, la Russie propose aux jeunes Africains de nombreuses opportunités: échanges universitaires, formations technologiques et autres programmes de coopération. Il considère Moscou comme un partenaire attaché à l’idée d’un monde multipolaire, fondé sur la liberté de chaque État de choisir ses alliances.Pour lui, un monde multipolaire est un monde où chaque État et chaque continent peut librement établir des partenariats avec d’autres pays ou institutions, selon sa propre volonté. Il estime ainsi que la République centrafricaine doit pouvoir développer ses relations avec la Russie, la Chine, l’Inde, l’Iran ou le Pakistan de manière indépendante.S’adressant aux jeunes Africains et centrafricains qui se forgent une image de la Russie principalement à travers les réseaux sociaux, il les appelle à se documenter, à échanger avec les jeunes Russes et, si l’occasion se présente, à se rendre sur place. Selon lui, c’est en vivant cette expérience directement qu’ils pourront se faire leur propre opinion du pays.
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La Jeunesse au cœur du nouveau partenariat Russie-Afrique
19:45 20.10.2026 (Mis à jour: 23:45 20.10.2026)
Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Gutenberg Taramboye, secrétaire permanent chargé des relations extérieures de l'intégration régionale au sein du Conseil consultatif de la jeunesse centrafricaine, analyse les opportunités que la Russie offre à la jeunesse africaine et l’importance d’un monde multipolaire pour le continent.
Selon Gutenberg Taramboye, la Russie propose aux jeunes Africains de nombreuses opportunités: échanges universitaires, formations technologiques et autres programmes de coopération. Il considère Moscou comme un partenaire attaché à l’idée d’un monde multipolaire, fondé sur la liberté de chaque État de choisir ses alliances.
Pour lui, un monde multipolaire est un monde où chaque État et chaque continent peut librement établir des partenariats
avec d’autres pays ou institutions, selon sa propre volonté. Il estime ainsi que la République centrafricaine doit pouvoir développer ses relations avec la Russie, la Chine, l’Inde, l’Iran ou le Pakistan de manière indépendante.
S’adressant aux jeunes Africains et centrafricains qui se forgent une image de la Russie principalement à travers les réseaux sociaux
, il les appelle à se documenter, à échanger avec les jeunes Russes et, si l’occasion se présente, à se rendre sur place. Selon lui, c’est en vivant cette expérience directement qu’ils pourront se faire leur propre opinion du pays.
"Je peux dire que la Russie est loin de donner l'image d'un pays isolé. J'ai rencontré une jeunesse russe ouverte au dialogue, curieuse de connaître l'Afrique et désireuse de construire. Les relations avec les autres peuples".