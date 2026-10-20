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Kaliningrad, l’enclave russe en Europe, au cœur des tensions avec l’Otan

Kaliningrad, l’enclave russe en Europe, au cœur des tensions avec l’Otan

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, analyse les tentatives de la... 20.10.2026, Sputnik Afrique

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Kaliningrad, l’enclave russe en Europe, au cœur des tensions avec l’Otan Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, analyse les tentatives de la Lituanie, avec l'aide des autres pays Baltes et des pays Nordiques membres de l'Otan, en vue de bloquer l'enclave russe de Kaliningrad.

Selon Me Alain Duflot, la Russie a jusqu’ici fait preuve de sang-froid et de retenue face aux décisions hostiles de ses voisins, notamment de la Lituanie, qui encercle avec la Pologne l’exclave de Kaliningrad.Aujourd’hui, la situation lui paraît préoccupante. Les pays baltes poussent, selon lui, l’ensemble de l’Alliance atlantique vers une posture clairement belliqueuse dans la zone baltique, notamment en:Pour Me Duflot, si une nouvelle agression de l’Otan devait porter atteinte à l’intégrité territoriale de Kaliningrad ou à ses communications terrestres et maritimes, la Russie serait susceptible de recourir à tous les moyens de défense prévus par la Charte des Nations unies, qui justifie l’emploi de la force en cas de légitime défense.Jusqu’à présent, conclut-il, Moscou a réagi avec modération face aux obstacles liés à Kaliningrad, mais l’escalade de la part des alliés de l’Otan se poursuit.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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