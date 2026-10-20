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En direct: Ouverture des centres éditoriaux de l'agence Sputnik en Tanzanie et en Afrique du Sud
En direct: Ouverture des centres éditoriaux de l'agence Sputnik en Tanzanie et en Afrique du Sud
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La cérémonie d'inauguration de deux centres éditoriaux de Sputnik se déroule ce 20 octobre en Tanzanie. 20.10.2026, Sputnik Afrique
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L'ouverture des centres éditoriaux de l'agence Sputnik en Tanzanie et en Afrique du Sud
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Cérémonie d'ouverture des centres éditoriaux multifonctionnels de l'agence Sputnik en Tanzanie et en Afrique du Sud
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En direct: Ouverture des centres éditoriaux de l'agence Sputnik en Tanzanie et en Afrique du Sud
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La cérémonie d'inauguration de deux centres éditoriaux de Sputnik se déroule ce 20 octobre en Tanzanie.