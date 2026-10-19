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"L'Afrique ne doit exporter ses matières premières agricoles et importer des produits transformés"

"L'Afrique ne doit exporter ses matières premières agricoles et importer des produits transformés"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun... 19.10.2026, Sputnik Afrique

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"L'Afrique ne doit exporter ses matières premières agricoles et importer des produits transformés" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun, décortique le bilan de la mise en œuvre des recommandations des sommets Russie-Afrique de 2019 et 2023.

Serge Espoir Matomba estime que l’énergie doit constituer une priorité stratégique de la coopération russo-africaine. Selon lui, aucun pays ne peut se développer sans maîtriser son approvisionnement énergétique, mais l’objectif ne doit pas être de remplacer une dépendance par une autre.La coopération avec la Russie devrait, à ses yeux, favoriser:Il souligne que la Russie peut apporter son expertise dans le nucléaire civil, l’hydroélectricité et d’autres technologies, afin de permettre aux Africains de produire davantage, de transformer leurs ressources et de garantir leur autonomie énergétique.Concernant l’agriculture, Matomba estime que l’Afrique ne peut plus se contenter d’exporter des matières premières tout en important des produits transformés à des prix élevés.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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