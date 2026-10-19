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Corridor de Lobito: la RDC peut-elle transformer ses richesses en prospérité?
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Le 22 août, un contrat de cession ferroviaire de plus de 1 000 kilomètres était signé pour réhabiliter la partie congolaise du corridor de Lobito, axe... 19.10.2026, Sputnik Afrique
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Corridor de Lobito: la RDC peut-elle transformer ses richesses en prospérité?
Sputnik Afrique
Le 22 août, un contrat de cession ferroviaire de plus de 1 000 kilomètres était signé pour réhabiliter la partie congolaise du corridor de Lobito, axe stratégique reliant les zones minières de la RDC au port angolais. Nous recevons Maître Boniface Masheke Nabulingi, juriste et expert en partenariat public-privé.
Maître Boniface Masheke rappelle que le corridor n'est pas qu'une voie ferrée. C'est un symbole, celui d'un choix de société à opérer pour un pays qui dispose d'un sous-sol exceptionnel mais capte encore trop peu de la valeur de ses minéraux.L'expert insiste sur les conditions à négocier pour que le projet profite réellement aux Congolais: clauses de sous-traitance locale, obligations de formation, partenariats avec les universités, fiscalité incitant à la transformation sur place.Mais dans les rues de Kinshasa, le scepticisme demeure. Beaucoup de Congolais doutent que cette infrastructure change leur quotidien. L'expert entend ces inquiétudes et rappelle que la valeur ajoutée ne naîtra pas spontanément.Il estime qu'il est temps de passer des slogans aux actes, de former les jeunes, de transférer les compétences et de créer un véritable écosystème industriel autour du corridor.L'enjeu dépasse désormais la simple question logistique: il s'agit de savoir où sera créée la valeur des ressources congolaises, et surtout qui en bénéficiera.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Corridor de Lobito: la RDC peut-elle transformer ses richesses en prospérité?
Le 22 août, un contrat de cession ferroviaire de plus de 1 000 kilomètres était signé pour réhabiliter la partie congolaise du corridor de Lobito, axe stratégique reliant les zones minières de la RDC au port angolais. Nous recevons Maître Boniface Masheke Nabulingi, juriste et expert en partenariat public-privé.
Maître Boniface Masheke rappelle que le corridor n'est pas qu'une voie ferrée. C'est un symbole, celui d'un choix de société à opérer pour un pays qui dispose d'un sous-sol exceptionnel mais capte encore trop peu de la valeur de ses minéraux.
"Le corridor de Lobito est un symbole. On devra choisir entre de nouvelles dépendances raffinées, plus efficaces, mais toujours extraverties, et apprendre à convertir ces ressources en puissance productive."
L'expert insiste sur les conditions à négocier pour que le projet profite réellement aux Congolais: clauses de sous-traitance locale, obligations de formation, partenariats avec les universités, fiscalité incitant à la transformation sur place.
"La différence ne viendra pas seulement du rail lui-même, mais de la vision politique qui l'accompagne."
Mais dans les rues de Kinshasa, le scepticisme demeure. Beaucoup de Congolais doutent que cette infrastructure change leur quotidien. L'expert entend ces inquiétudes et rappelle que la valeur ajoutée ne naîtra pas spontanément.
"La valeur ajoutée n'est pas un luxe conceptuel. C'est une condition même de la souveraineté économique."
Il estime qu'il est temps de passer des slogans aux actes, de former les jeunes, de transférer les compétences et de créer un véritable écosystème industriel autour du corridor.
"Il faut que les projets soient acceptés par la communauté et que les projets qui vont en découler soient bénéfiques pour cette communauté-là."
L'enjeu dépasse désormais la simple question logistique: il s'agit de savoir où sera créée la valeur des ressources congolaises, et surtout qui en bénéficiera.
Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.
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