https://fr.sputniknews.africa/20261016/reprise-de-kidal-bamako-met-en-avant-lappui-des-partenaires-russes-1089990779.html

Reprise de Kidal: Bamako met en avant l’appui des partenaires russes

Reprise de Kidal: Bamako met en avant l’appui des partenaires russes

Sputnik Afrique

Après la reprise de Kidal par l’armée malienne et ses partenaires russes, un responsable du Conseil national de Transition revient sur la stratégie employée... 16.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-16T11:00+0200

2026-10-16T11:00+0200

2026-10-16T11:00+0200

avenir souverain

podcasts

afrique

kidal

mali

russie

partenaire

partenariat stratégique

armée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/0f/1089990596_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b726cb29c87eb0f22079699773b98b0.jpg

Reprise de Kidal: Bamako met en avant l’appui des partenaires russes Sputnik Afrique Après la reprise de Kidal par l’armée malienne et ses partenaires russes, un responsable du Conseil national de Transition revient sur la stratégie employée. Pour lui, la logistique des groupes armés a été détruite avant l’entrée dans la ville, avec un rôle déterminant des drones.

Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la reprise de Kidal. Le 6 octobre, les Forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires russes, ont renforcé leur présence dans la capitale de la huitième région, à l’issue d’intenses opérations aéroterrestres menées dans le cadre de l’opération Dougoukoloko. De son côté, le Front de libération de l’Azawad évoque un repli stratégique et maîtrisé.Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission sécurité et défense du Conseil national de Transition, livre une tout autre lecture. Selon lui, les groupes armés ont été laissés entrer à Kidal en avril avant d’être méthodiquement traités, leurs bases arrière, leurs caches d’armes et de carburant ayant été détruites avant l’arrivée des troupes, si bien que ceux qui pouvaient résister avaient déjà été neutralisés.Pour le responsable malien, le partenariat avec la Russie respecte la souveraineté du pays, ce qu’il oppose à l’époque de la coopération avec la France, accusée selon lui de ne jamais avoir partagé de renseignements utiles.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

kidal

mali

russie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, afrique, kidal, mali, russie, аудио, partenaire, partenariat stratégique, armée, stratégie, stratégie défense, drone, forces armées russes, azawad, neutralisation, renseignement, menace terroriste, france, opérations militaires, victoire, souveraineté