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Reprise de Kidal: Bamako met en avant l’appui des partenaires russes
Reprise de Kidal: Bamako met en avant l’appui des partenaires russes
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Après la reprise de Kidal par l’armée malienne et ses partenaires russes, un responsable du Conseil national de Transition revient sur la stratégie employée... 16.10.2026, Sputnik Afrique
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Reprise de Kidal: Bamako met en avant l’appui des partenaires russes
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Après la reprise de Kidal par l’armée malienne et ses partenaires russes, un responsable du Conseil national de Transition revient sur la stratégie employée. Pour lui, la logistique des groupes armés a été détruite avant l’entrée dans la ville, avec un rôle déterminant des drones.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la reprise de Kidal. Le 6 octobre, les Forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires russes, ont renforcé leur présence dans la capitale de la huitième région, à l’issue d’intenses opérations aéroterrestres menées dans le cadre de l’opération Dougoukoloko. De son côté, le Front de libération de l’Azawad évoque un repli stratégique et maîtrisé.Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission sécurité et défense du Conseil national de Transition, livre une tout autre lecture. Selon lui, les groupes armés ont été laissés entrer à Kidal en avril avant d’être méthodiquement traités, leurs bases arrière, leurs caches d’armes et de carburant ayant été détruites avant l’arrivée des troupes, si bien que ceux qui pouvaient résister avaient déjà été neutralisés.Pour le responsable malien, le partenariat avec la Russie respecte la souveraineté du pays, ce qu’il oppose à l’époque de la coopération avec la France, accusée selon lui de ne jamais avoir partagé de renseignements utiles.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Reprise de Kidal: Bamako met en avant l’appui des partenaires russes
Après la reprise de Kidal par l’armée malienne et ses partenaires russes, un responsable du Conseil national de Transition revient sur la stratégie employée. Pour lui, la logistique des groupes armés a été détruite avant l’entrée dans la ville, avec un rôle déterminant des drones.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain,
nous revenons sur la reprise de Kidal.
Le 6 octobre, les Forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires russes, ont renforcé leur présence dans la capitale de la huitième région, à l’issue d’intenses opérations aéroterrestres menées dans le cadre de l’opération Dougoukoloko. De son côté, le Front de libération de l’Azawad évoque un repli stratégique et maîtrisé.
Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission sécurité et défense du Conseil national de Transition, livre une tout autre lecture. Selon lui, les groupes armés ont été laissés entrer à Kidal en avril avant d’être méthodiquement traités, leurs bases arrière, leurs caches d’armes et de carburant ayant été détruites avant l’arrivée des troupes, si bien que ceux qui pouvaient résister avaient déjà été neutralisés.
Pour le responsable malien, le partenariat avec la Russie
respecte la souveraineté du pays, ce qu’il oppose à l’époque de la coopération avec la France, accusée selon lui de ne jamais avoir partagé de renseignements utiles.
“Nos partenaires russes sont des partenaires qui respectent la souveraineté du Mali. Ce sont des partenaires qui ne s’ingèrent pas dans nos affaires internes. Aujourd’hui, grâce au Corps africain du ministère de la Défense de la Russie, le Mali a pu reconquérir Kidal. […] Durant quatre jours, les terroristes avaient tendu toutes sortes d’embuscades avec des engins explosifs improvisés, mais nos drones ont pu les détecter et les détruire à temps. […] Le désert est très grand, et c’est grâce aux drones que nous avons pu détecter les caches de carburant et de munitions et les détruire sans exposer nos troupes. C’est une chose qui a été déterminante dans cette bataille, déterminante dans cette victoire”, a affirmé le docteur Fousseynou Ouattara au micro de Sputnik Afrique.
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