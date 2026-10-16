https://fr.sputniknews.africa/20261016/onula-reforme-du-conseil-de-securite-reste-une-priorite--1090008962.html

ONU:’’La réforme du conseil de sécurité reste une priorité’’

ONU:’’La réforme du conseil de sécurité reste une priorité’’

Sputnik Afrique

Du 22 au 28 septembre 2026, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour le débat général de la 81e session de l’Assemblée générale. Plusieurs leaders... 16.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-16T10:28+0200

2026-10-16T10:28+0200

2026-10-16T10:54+0200

l’étendard

podcasts

onu

conseil

afrique

discours

president-s

70e session de l'assemblée générale de l'onu

pays-membres

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/10/1090008772_0:0:1255:705_1920x0_80_0_0_705da509e9df95f26e5e57c85bc9a3b4.jpg

ONU:’’La réforme du conseil de sécurité reste une priorité’’ Sputnik Afrique Du 22 au 28 septembre 2026, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour le débat général de la 81e session de l’Assemblée générale. Plusieurs leaders africains ont réclamé une réforme profonde de la gouvernance mondiale.

Au programme du podcast L’Étendard, une question pertinente relative aux interventions des leaders africains lors de la 81eme session de l’assemblée générale de l’ONU.l’Afrique dispose-t-elle aujourd’hui des moyens politiques et économiques nécessaires pour transformer ses revendications diplomatiques en véritable rapport de force international ?Pour trancher la question, nous avons reçu Aly Dit Agali Wele médecin, manager Hospitalier et de Santé Publique et Communautaire, Entrepreneur et FormateurSelon lui, détenir un siège permanent au Conseil de sécurité est une avancée notable, mais il faudrait que le représentant de l’Afrique puisse défendre réellement les intérêts de son continent.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Gilbert Aldonove Pouabou https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg

Gilbert Aldonove Pouabou https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Gilbert Aldonove Pouabou https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg

podcasts, onu, conseil, afrique, discours, president-s, 70e session de l'assemblée générale de l'onu, pays-membres, аудио