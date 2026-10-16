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ONU:’’La réforme du conseil de sécurité reste une priorité’’
ONU:’’La réforme du conseil de sécurité reste une priorité’’
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Du 22 au 28 septembre 2026, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour le débat général de la 81e session de l’Assemblée générale. Plusieurs leaders... 16.10.2026, Sputnik Afrique
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ONU:’’La réforme du conseil de sécurité reste une priorité’’
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Du 22 au 28 septembre 2026, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour le débat général de la 81e session de l’Assemblée générale. Plusieurs leaders africains ont réclamé une réforme profonde de la gouvernance mondiale.
Au programme du podcast L’Étendard, une question pertinente relative aux interventions des leaders africains lors de la 81eme session de l’assemblée générale de l’ONU.l’Afrique dispose-t-elle aujourd’hui des moyens politiques et économiques nécessaires pour transformer ses revendications diplomatiques en véritable rapport de force international ?Pour trancher la question, nous avons reçu Aly Dit Agali Wele médecin, manager Hospitalier et de Santé Publique et Communautaire, Entrepreneur et FormateurSelon lui, détenir un siège permanent au Conseil de sécurité est une avancée notable, mais il faudrait que le représentant de l’Afrique puisse défendre réellement les intérêts de son continent.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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10:28 16.10.2026 (Mis à jour: 10:54 16.10.2026)
Du 22 au 28 septembre 2026, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour le débat général de la 81e session de l’Assemblée générale. Plusieurs leaders africains ont réclamé une réforme profonde de la gouvernance mondiale.
Au programme du podcast L’Étendard, une question pertinente relative aux interventions des leaders africains lors de la 81eme session de l’assemblée générale de l’ONU.
l’Afrique dispose-t-elle aujourd’hui des moyens politiques et économiques nécessaires pour transformer ses revendications diplomatiques en véritable rapport de force international ?
Pour trancher la question, nous avons reçu Aly Dit Agali Wele médecin, manager Hospitalier et de Santé Publique et Communautaire, Entrepreneur et Formateur
Selon lui, détenir un siège permanent au Conseil de sécurité est une avancée notable, mais il faudrait que le représentant de l’Afrique puisse défendre réellement les intérêts de son continent.
“Si l'Afrique parvient déjà à obtenir un siège permanent, cela permettra de voir la réalité. Nous avons des hommes valables, nous ne sommes pas des sous-hommes ; l'Afrique a des intellectuels, l'Afrique a des diplômés chevronnés. C'est pourquoi il est important que l'Afrique soit unie dans la conscience collective, que l'Afrique parle d'une seule voix, qu'elle soit défendue et que le représentant qui sera désigné pour occuper ce siège soit vraiment le représentant de l'Afrique ” affirme l’entrepreneur au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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