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"L’Afrique n’est plus seulement un marché, elle devient une créatrice de mondes virtuels"

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Sputnik Afrique

Comment passer du statut de simple joueur à celui de créateur? Dans ce nouvel épisode de Pouls sur Sputnik Afrique, Alexandre Riri Jemisson, porte-parole de... 16.10.2026, Sputnik Afrique

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"L’Afrique n’est plus seulement un marché, elle devient une créatrice de mondes virtuels" Sputnik Afrique Comment passer du statut de simple joueur à celui de créateur? Dans ce nouvel épisode de Pouls sur Sputnik Afrique, Alexandre Riri Jemisson, porte-parole de l'association GameNaka. Au programme: la réussite du jeu malgache Kalanoro, la valorisation de la mythologie africaine et les métiers d'avenir de la tech’ en Afrique.

Au programme de cette édition: la réussite du jeu malgache Kalanoro, la valorisation de la mythologie africaine et les métiers d'avenir de la tech’ en Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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