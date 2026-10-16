https://fr.sputniknews.africa/20261016/lafrique-nest-plus-seulement-un-marche-elle-devient-une-creatrice-de-mondes-virtuels-1090020433.html
"L’Afrique n’est plus seulement un marché, elle devient une créatrice de mondes virtuels"
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Comment passer du statut de simple joueur à celui de créateur? Dans ce nouvel épisode de Pouls sur Sputnik Afrique, Alexandre Riri Jemisson, porte-parole de... 16.10.2026, Sputnik Afrique
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"L’Afrique n’est plus seulement un marché, elle devient une créatrice de mondes virtuels"
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Comment passer du statut de simple joueur à celui de créateur? Dans ce nouvel épisode de Pouls sur Sputnik Afrique, Alexandre Riri Jemisson, porte-parole de l'association GameNaka. Au programme: la réussite du jeu malgache Kalanoro, la valorisation de la mythologie africaine et les métiers d'avenir de la tech’ en Afrique.
Au programme de cette édition: la réussite du jeu malgache Kalanoro, la valorisation de la mythologie africaine et les métiers d'avenir de la tech’ en Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Au programme de cette édition: la réussite du jeu malgache Kalanoro, la valorisation de la mythologie africaine et les métiers d'avenir de la tech’ en Afrique.
"Idéalement, dans 10 ans, je vois plusieurs studios d'industrie de jeux vidéo en Afrique, qui sont de vraies entreprises qui créent des emplois. Je vois le jour où les gens ne se diront plus 'c'est un jeu africain, donc c'est mauvais' sans même l'avoir essayé. On a des talents en Afrique, et le jeu vidéo est une porte ouverte pour que la jeunesse trouve du travail et que notre imagination n'ait plus de frontières", croit Alexandre Riri Jemisson.
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