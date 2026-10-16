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"L'AfCRA pourra inciter les agences occidentales de notation à changer de regard sur l'Afrique"

"L'AfCRA pourra inciter les agences occidentales de notation à changer de regard sur l'Afrique"

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L'AfCRA, l'agence africaine de notation a officiellement été lancée récemment à Port-Louis en Mauritanie. Pour faire le point sur le lancement de cette... 16.10.2026, Sputnik Afrique

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"L'AfCRA pourra inciter les agences occidentales de notation à changer de regard sur l'Afrique" Sputnik Afrique L'AfCRA, l'agence africaine de notation a officiellement été lancée récemment à Port-Louis en Mauritanie. Pour faire le point sur le lancement de cette nouvelle institution, c'est Demba Moussa Dembélé, économiste et chercheur sénégalais qui a partagé ses analyses au micro de Sputnik Afrique.

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