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"L'AfCRA pourra inciter les agences occidentales de notation à changer de regard sur l'Afrique"
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L'AfCRA, l'agence africaine de notation a officiellement été lancée récemment à Port-Louis en Mauritanie. Pour faire le point sur le lancement de cette... 16.10.2026, Sputnik Afrique
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L'AfCRA, l'agence africaine de notation a officiellement été lancée récemment à Port-Louis en Mauritanie. Pour faire le point sur le lancement de cette nouvelle institution, c'est Demba Moussa Dembélé, économiste et chercheur sénégalais qui a partagé ses analyses au micro de Sputnik Afrique.
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"L'AfCRA pourra inciter les agences occidentales de notation à changer de regard sur l'Afrique"
L'AfCRA, l'agence africaine de notation a officiellement été lancée récemment à Port-Louis en Mauritanie. Pour faire le point sur le lancement de cette nouvelle institution, c'est Demba Moussa Dembélé, économiste et chercheur sénégalais qui a partagé ses analyses au micro de Sputnik Afrique.
"L'AfCRA va, à mon avis, si les espoirs croissants en elle sont justifiés, pourrait présenter une meilleure réalité des économies africaines par rapport aux taux de croissance en Afrique. Des perspectives de développement de l'Afrique, un vaste continent avec d'immenses ressources, une jeunesse qui ne cherche qu'à travailler dans l'intérêt de son continent, un secteur privé africain même très dynamique.", a déclaré M.Dembélé au micro de Zone de Contact.
"Avec la nouvelle agence africaine, les marchés, les États vont scruter ces notations et comprendre que ces notations correspondent mieux à la réalité africaine. Et je pense que cela pourra inciter, obligera même, les agences occidentales à changer le regard sur les économies africaines et donc corriger les erreurs.", a-t-il ajouté.
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