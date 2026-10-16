https://fr.sputniknews.africa/20261016/europe-supranationale-les-eurocrates-ont-besoin-davoir-une-menace-exterieure-constante-1090082116.html
Europe supranationale: "les eurocrates ont besoin d'avoir une menace extérieure constante"
Europe supranationale: "les eurocrates ont besoin d'avoir une menace extérieure constante"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Pierre-Antoine Plaquevent, politologue et analyste, auteur de plusieurs livres de géopolitique et président du Think... 16.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-16T16:22+0200
2026-10-16T16:22+0200
2026-10-19T16:22+0200
afrique en marche
podcasts
déclaration
europe
élections
george orwell
mécanisme
conflit ukrainien
mer baltique
mer noire
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/13/1090090529_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_cfe66897ddec18f6ca63836c820bc4cd.png
Europe supranationale: "les eurocrates ont besoin d'avoir une menace extérieure constante"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Pierre-Antoine Plaquevent, politologue et analyste, auteur de plusieurs livres de géopolitique et président du Think Tank Strategika, explique que les déclarations belliqueuses des dirigeants civils et militaires européens visent avant tout à faire avancer l'agenda d'un État supranational européen.
Pierre-Antoine Plaquevent estime que les messages belliqueux des Européens visent autant les citoyens européens que la Russie. Selon lui, la menace russe est nécessaire à la construction d’un "super État européen", notamment en France, à l’approche des élections présidentielles.Le politologue estime également que cette menace sert les intérêts d’une "bourgeoisie" au pouvoir en Europe, qui chercherait à "spolier l’économie réelle" et à transformer le continent en un mécanisme militarisé. À ses yeux, les conflits sont interconnectés, de la Baltique à la mer Noire, et pourraient s’étendre au-delà de l’Ukraine.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
europe
mer baltique
mer noire
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/13/1090090529_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_bbe0167a23cf92ef6bc9ebe23af1c1cc.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, déclaration, europe, élections, george orwell, mécanisme, conflit ukrainien, mer baltique, mer noire, priorité, hégémonie, аудио
podcasts, déclaration, europe, élections, george orwell, mécanisme, conflit ukrainien, mer baltique, mer noire, priorité, hégémonie, аудио
Europe supranationale: "les eurocrates ont besoin d'avoir une menace extérieure constante"
16:22 16.10.2026 (Mis à jour: 16:22 19.10.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Pierre-Antoine Plaquevent, politologue et analyste, auteur de plusieurs livres de géopolitique et président du Think Tank Strategika, explique que les déclarations belliqueuses des dirigeants civils et militaires européens visent avant tout à faire avancer l'agenda d'un État supranational européen.
Pierre-Antoine Plaquevent estime que les messages belliqueux des Européens visent autant les citoyens européens que la Russie. Selon lui, la menace russe est nécessaire à la construction d’un "super État européen", notamment en France, à l’approche des élections présidentielles.
"Pour atteindre ce niveau d'intégration supra-étatique, il est nécessaire pour les eurocrates d'avoir une menace extérieure constante, à la manière de 1984 de George Orwell où les habitants d'Océania sont maintenus constamment en tension, en état de guerre", a affirmé l’analyste.
Le politologue estime également que cette menace sert les intérêts d’une "bourgeoisie" au pouvoir en Europe, qui chercherait à "spolier l’économie réelle" et à transformer le continent en un mécanisme militarisé. À ses yeux, les conflits sont interconnectés, de la Baltique à la mer Noire, et pourraient s’étendre au-delà de l’Ukraine.
"Il faut se mettre à la place des stratégistes, notamment comment les anglo-américains voient le monde. Pour eux, la priorité absolue de leur politique extérieure est d'empêcher à tout prix que l'axe Paris-Berlin-Moscou ne se constitue, car cela sifflerait la fin de l'hégémonie américaine", a souligné Pierre-Antoine Plaquevent.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!