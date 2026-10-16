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Europe supranationale: "les eurocrates ont besoin d'avoir une menace extérieure constante"

Europe supranationale: "les eurocrates ont besoin d'avoir une menace extérieure constante"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Pierre-Antoine Plaquevent, politologue et analyste, auteur de plusieurs livres de géopolitique et président du Think... 16.10.2026, Sputnik Afrique

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Europe supranationale: "les eurocrates ont besoin d'avoir une menace extérieure constante" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Pierre-Antoine Plaquevent, politologue et analyste, auteur de plusieurs livres de géopolitique et président du Think Tank Strategika, explique que les déclarations belliqueuses des dirigeants civils et militaires européens visent avant tout à faire avancer l'agenda d'un État supranational européen.

Pierre-Antoine Plaquevent estime que les messages belliqueux des Européens visent autant les citoyens européens que la Russie. Selon lui, la menace russe est nécessaire à la construction d’un "super État européen", notamment en France, à l’approche des élections présidentielles.Le politologue estime également que cette menace sert les intérêts d’une "bourgeoisie" au pouvoir en Europe, qui chercherait à "spolier l’économie réelle" et à transformer le continent en un mécanisme militarisé. À ses yeux, les conflits sont interconnectés, de la Baltique à la mer Noire, et pourraient s’étendre au-delà de l’Ukraine.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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