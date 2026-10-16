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Education: ‘’Au lieu de parler de l’histoire du Burkina,nos enfants parlent des bienfaits du colon’’

Education: ‘’Au lieu de parler de l’histoire du Burkina,nos enfants parlent des bienfaits du colon’’

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Au Burkina Faso, une refonte des manuels d’histoire est engagée avec l’objectif annoncé de revoir la manière dont l’histoire nationale est transmise aux... 16.10.2026, Sputnik Afrique

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Education: ‘’Au lieu de parler de l’histoire du Burkina,nos enfants parlent des bienfaits du colon’’ Sputnik Afrique Au Burkina Faso, une refonte des manuels d’histoire est engagée avec l’objectif annoncé de revoir la manière dont l’histoire nationale est transmise aux nouvelles générations,une refonte qui vise à renforcer la notion de souveraineté nationale.

Durant cet épisode de l’Etendard, plusieurs interrogations:comment un pays peut-il construire son avenir s’il ne maîtrise pas la connaissance de son propre passé ? Comment écrire une histoire africaine qui ne soit plus uniquement regardée à travers des références venues de l’extérieur ?Quelle place donner aux royaumes africains avant la colonisation ?Pour répondre à toutes ces questions nous recevons Idrissa Ouedraogo,directeur Général de la Société Nadis Prestations du Burkina Faso.Selon lui, les anciens colonisateurs ont utilisé la sournoiserie dans l'éducation en Afrique.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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