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Candidature du Ghana aux BRICS: "L'État ghanéen veut continuer à diversifier ses partenariats"

Candidature du Ghana aux BRICS: "L'État ghanéen veut continuer à diversifier ses partenariats"

Sputnik Afrique

Le Ghana a annoncé par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères qu'il était candidat à l'adhésion aux BRICS. Pour Sputnik Afrique, David Melvin... 16.10.2026, Sputnik Afrique

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Candidature du Ghana aux BRICS: "Le Ghana dispose de plusieurs atouts" Sputnik Afrique Le Ghana a annoncé par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères qu'il était candidat à l'adhésion aux BRICS. Pour Sputnik Afrique, David Melvin Eboutou, chercheur camerounais en relations internationales a analysé le dossier ghanéen de candidature aux BRICS.

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