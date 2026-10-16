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Candidature du Ghana aux BRICS: "L'État ghanéen veut continuer à diversifier ses partenariats"
Candidature du Ghana aux BRICS: "L'État ghanéen veut continuer à diversifier ses partenariats"
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Le Ghana a annoncé par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères qu'il était candidat à l'adhésion aux BRICS. Pour Sputnik Afrique, David Melvin... 16.10.2026, Sputnik Afrique
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Candidature du Ghana aux BRICS: "Le Ghana dispose de plusieurs atouts"
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Le Ghana a annoncé par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères qu'il était candidat à l'adhésion aux BRICS. Pour Sputnik Afrique, David Melvin Eboutou, chercheur camerounais en relations internationales a analysé le dossier ghanéen de candidature aux BRICS.
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Candidature du Ghana aux BRICS: "L'État ghanéen veut continuer à diversifier ses partenariats"
Le Ghana a annoncé par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères qu'il était candidat à l'adhésion aux BRICS. Pour Sputnik Afrique, David Melvin Eboutou, chercheur camerounais en relations internationales a analysé le dossier ghanéen de candidature aux BRICS.
"Cela met en avant la volonté de l'État ghanéen de continuer à diversifier ses partenariats économiques d'un côté, mais également de se donner un marché plus large parce que le Ghana aujourd'hui se positionne comme un pays où effectivement l'économie est sur de meilleurs rails.", a affirmé M.Eboutou au micro de Zone de Contact.
"Le Ghana dispose de plusieurs atouts, aussi bien au plan politique qu'au plan économique, au plan géopolitique, au plan stratégique et même au plan diplomatique. Au plan politique, il faut rappeler que c'est l'un des pays qui connaît une certaine stabilité politique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays que les États voisins ont souvent sollicité, chaque fois qu'il y a des crises, pour que celui-ci assure sa médiation.", a-t-il estimé.
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