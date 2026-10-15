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Systèmes académiques en Afrique: réformer ou refonder?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Adama Inasse, enseignant d'origine burkinabè, pour analyser la nécessité de repenser les systèmes... 15.10.2026, Sputnik Afrique
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Systèmes académiques en Afrique: réformer ou refonder?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Adama Inasse, enseignant d'origine burkinabè, pour analyser la nécessité de repenser les systèmes éducatifs africains, encore largement hérités de la colonisation.
De l'école primaire à l'université, les programmes scolaires du continent restent profondément marqués par des paradigmes occidentaux. Un héritage qui, pour l'expert, enferme la pensée collective africaine et l'empêche de se projeter dans son propre avenir. Il rappelle que l'éducation est bien plus qu'une simple transmission de savoirs : elle forge la mentalité d'un peuple tout entier.Pour lui, la transmission des savoirs et savoir-faire africains a été délibérément interrompue par l'impérialisme, laissant place à une aliénation savamment orchestrée. Une situation qu'il juge intenable et qui appelle, selon lui, à une rupture profonde.Cette révolution passe notamment par une rééducation collective, qui ne se limite pas aux savoirs scolaires. L'expert insiste sur la nécessité d'une éducation qui transmette aussi les valeurs, les langues et les savoir-faire ancestraux.C'est à ce prix, selon lui, que l'Afrique pourra se réapproprier son histoire et bâtir un système éducatif réellement souverain, adapté à ses réalités et à ses ambitions.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Systèmes académiques en Afrique: réformer ou refonder?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Adama Inasse, enseignant d'origine burkinabè, pour analyser la nécessité de repenser les systèmes éducatifs africains, encore largement hérités de la colonisation.
De l'école primaire à l'université, les programmes scolaires du continent restent profondément marqués par des paradigmes occidentaux. Un héritage qui, pour l'expert, enferme la pensée collective africaine et l'empêche de se projeter dans son propre avenir. Il rappelle que l'éducation est bien plus qu'une simple transmission de savoirs : elle forge la mentalité d'un peuple tout entier.
"La puissance d'un peuple, qu'elle soit militaire, économique ou industrielle, réside fondamentalement dans sa mentalité collective. Un peuple dont la mentalité est faible, est soumis, piétiné, voire aliéné, et les faibles sont appelés à disparaître."
Pour lui, la transmission des savoirs et savoir-faire africains a été délibérément interrompue par l'impérialisme, laissant place à une aliénation savamment orchestrée. Une situation qu'il juge intenable et qui appelle, selon lui, à une rupture profonde.
"Pour y remédier, nous devons forcément passer par la révolution, c'est inévitable."
Cette révolution passe notamment par une rééducation collective, qui ne se limite pas aux savoirs scolaires. L'expert insiste sur la nécessité d'une éducation qui transmette aussi les valeurs, les langues et les savoir-faire ancestraux.
"L'éducation doit être non seulement scolaire et académique, mais elle doit aussi et surtout être culturelle et socioculturelle."
C'est à ce prix, selon lui, que l'Afrique pourra se réapproprier son histoire et bâtir un système éducatif réellement souverain, adapté à ses réalités et à ses ambitions.
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