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Réparations de l’esclavage: l’Afrique et les Caraïbes veulent parler d’une seule voix

Réparations de l’esclavage: l’Afrique et les Caraïbes veulent parler d’une seule voix

Sputnik Afrique

Du Ghana à la Jamaïque, l’Afrique et les Caraïbes veulent faire des réparations de l’esclavage un combat diplomatique commun. La visite du président ghanéen à... 15.10.2026, Sputnik Afrique

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Réparations de l’esclavage: l’Afrique et les Caraïbes veulent parler d’une seule voix Sputnik Afrique Du Ghana à la Jamaïque, l’Afrique et les Caraïbes veulent faire des réparations de l’esclavage un combat diplomatique commun. La visite du président ghanéen à Kingston relance cette revendication. Pour un expert panafricaniste, l’heure est à la construction d’un rapport de force face aux anciennes puissances coloniales.

Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’adoption, le 25 mars 2026, par l’Assemblée générale des Nations unies, d’une résolution portée par le Ghana qualifiant la traite transatlantique et l’esclavage racialisé de “crime le plus grave contre l’humanité”. Le texte a recueilli 123 voix pour, trois contre et 52 abstentions.C’est dans ce contexte que le président ghanéen John Dramani Mahama s’est rendu en Jamaïque, du 2 au 5 août, pour discuter des réparations. Cette convergence entre Accra et Kingston renforce la démarche jamaïcaine visant à interpeller le roi Charles III sur la responsabilité britannique, avec le soutien de la CARICOM.Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Franklin Nyamsi, président de l’Institut de l’Afrique des Libertés, estime que l’Afrique continentale et ses diasporas doivent unir leurs revendications et construire un rapport de force pour obtenir des réparations concrètes. L’expert défend une action diplomatique et judiciaire coordonnée, ainsi que la nationalisation des intérêts économiques hérités de la colonisation, et juge que les réparations passent d’abord par l’unité africaine.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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