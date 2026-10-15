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Réparations de l’esclavage: l’Afrique et les Caraïbes veulent parler d’une seule voix
Réparations de l’esclavage: l’Afrique et les Caraïbes veulent parler d’une seule voix
Sputnik Afrique
Du Ghana à la Jamaïque, l’Afrique et les Caraïbes veulent faire des réparations de l’esclavage un combat diplomatique commun. La visite du président ghanéen à... 15.10.2026, Sputnik Afrique
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Réparations de l’esclavage: l’Afrique et les Caraïbes veulent parler d’une seule voix
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Du Ghana à la Jamaïque, l’Afrique et les Caraïbes veulent faire des réparations de l’esclavage un combat diplomatique commun. La visite du président ghanéen à Kingston relance cette revendication. Pour un expert panafricaniste, l’heure est à la construction d’un rapport de force face aux anciennes puissances coloniales.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’adoption, le 25 mars 2026, par l’Assemblée générale des Nations unies, d’une résolution portée par le Ghana qualifiant la traite transatlantique et l’esclavage racialisé de “crime le plus grave contre l’humanité”. Le texte a recueilli 123 voix pour, trois contre et 52 abstentions.C’est dans ce contexte que le président ghanéen John Dramani Mahama s’est rendu en Jamaïque, du 2 au 5 août, pour discuter des réparations. Cette convergence entre Accra et Kingston renforce la démarche jamaïcaine visant à interpeller le roi Charles III sur la responsabilité britannique, avec le soutien de la CARICOM.Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Franklin Nyamsi, président de l’Institut de l’Afrique des Libertés, estime que l’Afrique continentale et ses diasporas doivent unir leurs revendications et construire un rapport de force pour obtenir des réparations concrètes. L’expert défend une action diplomatique et judiciaire coordonnée, ainsi que la nationalisation des intérêts économiques hérités de la colonisation, et juge que les réparations passent d’abord par l’unité africaine.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Réparations de l’esclavage: l’Afrique et les Caraïbes veulent parler d’une seule voix
Du Ghana à la Jamaïque, l’Afrique et les Caraïbes veulent faire des réparations de l’esclavage un combat diplomatique commun. La visite du président ghanéen à Kingston relance cette revendication. Pour un expert panafricaniste, l’heure est à la construction d’un rapport de force face aux anciennes puissances coloniales.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain,
nous revenons sur l’adoption, le 25 mars 2026, par l’Assemblée générale des Nations unies, d’une résolution portée par le Ghana qualifiant la traite transatlantique et l’esclavage racialisé de “crime le plus grave contre l’humanité”.
Le texte a recueilli 123 voix pour, trois contre et 52 abstentions.
C’est dans ce contexte que le président ghanéen John Dramani Mahama s’est rendu en Jamaïque, du 2 au 5 août, pour discuter des réparations. Cette convergence entre Accra et Kingston renforce la démarche jamaïcaine visant à interpeller le roi Charles III sur la responsabilité britannique,
avec le soutien de la CARICOM.
Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Franklin Nyamsi, président de l’Institut de l’Afrique des Libertés, estime que l’Afrique continentale et ses diasporas doivent unir leurs revendications et construire un rapport de force pour obtenir des réparations concrètes. L’expert défend une action diplomatique et judiciaire coordonnée, ainsi que la nationalisation des intérêts économiques hérités de la colonisation, et juge que les réparations passent d’abord par l’unité africaine.
“Nous, Africains, ne devons plus chercher à imposer à la France son vocabulaire. Nous devons imposer notre vocabulaire à la France. […] On nous a entretenus pendant plusieurs décennies dans l’illusion que l’Afrique dépendait de la France. En vérité, c’est l’inverse qui est vrai. […] Personne ne condamnera les crimes contre l’humanité que les Africains ont subis si les juges africains eux-mêmes ne s’en saisissent pas. Nous n’avons ici rien à attendre des autres. Nous avons à tout obtenir par notre propre sensibilisation, par nos propres mobilisations, par notre détermination. […] Il faut que les gouvernements africains s’entendent sur une méthodologie commune de revendication des droits légitimes des populations africaines continentales et extracontinentales. […] Cette masse critique va créer un rapport de force en faveur de l’Afrique. […] C’est par les regroupements, par la création de forces confédérales, de forces fédérales, que l’Afrique va s’imposer dans le jeu géopolitique international”, a déclaré le professeur Franklin Nyamsi au micro de Sputnik Afrique.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify