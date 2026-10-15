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La principale crise de notre époque, c’est la crise de la démocratie

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les élections en Ukraine... 15.10.2026, Sputnik Afrique

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La principale crise de notre époque, c’est la crise de la démocratie Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les élections en Ukraine, les nouvelles sanctions européennes contre la Russie, le Forum pour la sécurité de Varsovie ... et un peu d’humour.

Pour Karine Bechet, l’idée lancée par Trump d’élections en Ukraine se confronte à plusieurs problèmes objectifs: l’absence de partis d’opposition, donc de choix, et le contrôle du territoire par les Atlantistes.Comme le dit Kaja Kallas, les élections provoquent des divisions politiques internes. Autrement dit, selon Karine Bechet:Les sanctions européennes touchent notamment des députés, élus au titre des nouveaux territoires, car, pour les Européens, ces élections ont légitimé "l’occupation" russe. Pour Karine Bechet, le reproche est plus que surprenant:Le Forum pour la sécurité de Varsovie a montré l’inquiétude des élites atlantistes:Et ne ratez pas notre rubrique humour, où vous apprendrez, entre autres, pourquoi la mayonnaise est la nouvelle arme russe de destruction massive en Moldavie ou comment, selon la Finlande, les services russes forment les espions à déféquer dans les toilettes atlantistes.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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