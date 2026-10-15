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La principale crise de notre époque, c’est la crise de la démocratie
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les élections en Ukraine... 15.10.2026, Sputnik Afrique
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La principale crise de notre époque, c’est la crise de la démocratie
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les élections en Ukraine, les nouvelles sanctions européennes contre la Russie, le Forum pour la sécurité de Varsovie ... et un peu d’humour.
Pour Karine Bechet, l’idée lancée par Trump d’élections en Ukraine se confronte à plusieurs problèmes objectifs: l’absence de partis d’opposition, donc de choix, et le contrôle du territoire par les Atlantistes.Comme le dit Kaja Kallas, les élections provoquent des divisions politiques internes. Autrement dit, selon Karine Bechet:Les sanctions européennes touchent notamment des députés, élus au titre des nouveaux territoires, car, pour les Européens, ces élections ont légitimé "l’occupation" russe. Pour Karine Bechet, le reproche est plus que surprenant:Le Forum pour la sécurité de Varsovie a montré l’inquiétude des élites atlantistes:Et ne ratez pas notre rubrique humour, où vous apprendrez, entre autres, pourquoi la mayonnaise est la nouvelle arme russe de destruction massive en Moldavie ou comment, selon la Finlande, les services russes forment les espions à déféquer dans les toilettes atlantistes.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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La principale crise de notre époque, c’est la crise de la démocratie
15:38 15.10.2026 (Mis à jour: 15:37 16.10.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les élections en Ukraine, les nouvelles sanctions européennes contre la Russie, le Forum pour la sécurité de Varsovie ... et un peu d’humour.
Pour Karine Bechet, l’idée lancée par Trump d’élections en Ukraine se confronte à plusieurs problèmes objectifs: l’absence de partis d’opposition, donc de choix, et le contrôle du territoire par les Atlantistes.
Comme le dit Kaja Kallas, les élections provoquent des divisions politiques internes. Autrement dit, selon Karine Bechet:
"Ils n'ont pas peur du résultat, parce que de toute façon, ils maîtrisent le processus du début à la fin. Ils ont peur du processus. (...) Ils ont peur que cela provoque un débat et que, dans le débat, des hommes, des femmes se réveillent en disant mais non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on nous donne la possibilité, on va réagir."
Les sanctions
européennes touchent notamment des députés, élus au titre des nouveaux territoires, car, pour les Européens, ces élections ont légitimé "l’occupation" russe. Pour Karine Bechet, le reproche est plus que surprenant:
"Comme on l'avait dit, mais je le répète, il n'y a pas d'occupation. Il y a justement un acte citoyen. Et c'est le problème de la position européenne, parce que soit elle parle de légitimité, soit elle parle d'occupation. Mais vous ne pouvez pas légitimer un pouvoir d'occupation, on va être réaliste."
Le Forum pour la sécurité de Varsovie a montré l’inquiétude des élites atlantistes:
"Le problème pour eux, c'est le réveil de la Russie. (...) Elle est revenue dans son cours historique. Et ça, pour eux, c'est une catastrophe parce qu'elle remet en cause les impératifs globalistes, puisqu'elle donne priorité à l'intérêt national et à la défense de son intérêt national, notamment sa sécurité nationale, sur la défense de l'intérêt des élites globalistes."
Et ne ratez pas notre rubrique humour, où vous apprendrez, entre autres, pourquoi la mayonnaise est la nouvelle arme russe de destruction massive en Moldavie ou comment, selon la Finlande, les services russes forment les espions à déféquer dans les toilettes atlantistes.
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