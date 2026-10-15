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La femme africaine en agriculture: "Qu’elle n’attende pas qu’on l’invite à une table"

La femme africaine en agriculture: "Qu’elle n’attende pas qu’on l’invite à une table"

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Dans ce nouvel épisode de Pouls à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales on découvre comment des Camerounaises bâtissent des ponts entre la... 15.10.2026, Sputnik Afrique

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La femme africaine en agriculture: "Qu’elle n’attende pas qu’on l’invite à une table. Qu’elle crée sa propre table" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Pouls à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales on découvre comment des Camerounaises bâtissent des ponts entre la campagne et la ville et comment elles passent de fournisseuses précaires à partenaires stratégiques.

Avec deux invitées exceptionnelles:🎙 Diane Lucie Anakayan Banaken, jeune entrepreneuse de Yaoundé, promotrice de Tsékos Food, qui maîtrise sa chaîne de valeur du champ au nectar🎙 Madame Noah Francine, maman au foyer et agricultrice, qui cultive 15 hectares et nourrit sa communauté malgré les défis du climat et des routesVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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