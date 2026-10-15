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La femme africaine en agriculture: "Qu’elle n’attende pas qu’on l’invite à une table"
La femme africaine en agriculture: "Qu’elle n’attende pas qu’on l’invite à une table"
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Pouls à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales on découvre comment des Camerounaises bâtissent des ponts entre la... 15.10.2026, Sputnik Afrique
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La femme africaine en agriculture: "Qu’elle n’attende pas qu’on l’invite à une table. Qu’elle crée sa propre table"
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Dans ce nouvel épisode de Pouls à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales on découvre comment des Camerounaises bâtissent des ponts entre la campagne et la ville et comment elles passent de fournisseuses précaires à partenaires stratégiques.
Avec deux invitées exceptionnelles:🎙 Diane Lucie Anakayan Banaken, jeune entrepreneuse de Yaoundé, promotrice de Tsékos Food, qui maîtrise sa chaîne de valeur du champ au nectar🎙 Madame Noah Francine, maman au foyer et agricultrice, qui cultive 15 hectares et nourrit sa communauté malgré les défis du climat et des routesVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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La femme africaine en agriculture: "Qu’elle n’attende pas qu’on l’invite à une table"
14:23 15.10.2026 (Mis à jour: 14:23 16.10.2026)
Dans ce nouvel épisode de Pouls à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales on découvre comment des Camerounaises bâtissent des ponts entre la campagne et la ville et comment elles passent de fournisseuses précaires à partenaires stratégiques.
Avec deux invitées exceptionnelles:
🎙 Diane Lucie Anakayan Banaken, jeune entrepreneuse de Yaoundé, promotrice de Tsékos Food, qui maîtrise sa chaîne de valeur du champ au nectar
🎙 Madame Noah Francine, maman au foyer et agricultrice, qui cultive 15 hectares et nourrit sa communauté malgré les défis du climat et des routes
"L'agriculture d'aujourd'hui, ce n'est plus le travail de nos grands-mères au soleil. C'est du business, c'est de la tech, c'est de l'espoir. Avec un hectare d'une culture que tu as bien gérée, tu gagnes plus qu'un fonctionnaire. Et c'est le seul secteur où tu peux partir de zéro et devenir millionnaire avec ton téléphone et ta terre. Parce que les vieux, ils ont gardé la terre. Maintenant, à nous de mettre l'innovation dessus", estime Diane Lucie Anakayan Banaken.
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