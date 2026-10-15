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Éthiopie: "Le dialogue doit reprendre, c’est la condition essentielle pour consolider la paix"

Éthiopie: "Le dialogue doit reprendre, c’est la condition essentielle pour consolider la paix"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, expert en géopolitique et en politiques de défense, analyse les causes internes et externes... 15.10.2026, Sputnik Afrique

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Éthiopie: "Le dialogue doit reprendre, c’est la condition essentielle pour consolider la paix" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, expert en géopolitique et en politiques de défense, analyse les causes internes et externes des derniers événements sanglants ayant frappé l'Éthiopie dans la région du Tigré, faisant planer la menace d'une guerre civile qui pourrait déborder sur la Corne de l'Afrique.

Selon le Dr Abdelkader Soufi, la crise éthiopienne préoccupe l’ensemble du continent, car elle menace la stabilité de la Corne de l’Afrique. À ses yeux, une nouvelle guerre risquerait d’aggraver les déplacements de population et la crise humanitaire, tandis que la multiplication des groupes armés accroît le risque d’escalade.Il rappelle que les accords de Pretoria de 2022, conclus pour mettre fin à la guerre, n’ont pas réglé définitivement la question des territoires contestés. Cette situation, souligne-t-il, continue d’alimenter la méfiance entre le Tigré et l’Amhara et concerne également le retour et la sécurité des personnes déplacées.Le Dr Soufi voit dans le rapprochement entre le TPLF et les milices Fano une "convergence stratégique" plutôt qu’une véritable réconciliation: les deux mouvements partagent surtout l’objectif de contester le gouvernement fédéral, alors que leurs différends historiques et territoriaux demeurent importants.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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