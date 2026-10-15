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Education:’’Nos langues africaines portent la mémoire des peuples’’
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Selon l’UNESCO, environ 40 % de la population mondiale ne bénéficie pas d’un enseignement dans une langue qu’elle parle et comprend couramment. En Afrique, les... 15.10.2026, Sputnik Afrique
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Education:’’Nos langues africaines portent la mémoire des peuples’’
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Selon l’UNESCO, environ 40 % de la population mondiale ne bénéficie pas d’un enseignement dans une langue qu’elle parle et comprend couramment. En Afrique, les difficultés sont particulièrement importantes, car de nombreux enfants commencent leur scolarité dans une langue différente de celle qu’ils utilisent à la maison.
Au sommaire du podcast L’Étendard, direction les salles de classes africaines, notamment avec l’interrogation suivante: quelle place les langues africaines doivent-elles occuper dans la formation des générations futures ?Afin de répondre à cette question, nous avons reçu Ngo-Bayoula Gladimy Diverlyn, linguiste, auteur-écrivain.Selon lui, il ne s’agit pas de rejeter les langues internationales, mais d’aménager un passage progressif vers celles-ci.“Nos langues africaines portent la mémoire des peuples. Mais ces langues doivent aussi pouvoir expliquer le fonctionnement d'une machine, les principes d'électricité ou les propriétés d'un médicament. Il ne s'agit pas de remplacer des langues extérieures, mais de dire qu'une langue qui ne parle que du passé risque de devenir un musée”, affirme l’écrivain au micro de Sputnik Afrique.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Selon l’UNESCO, environ 40 % de la population mondiale ne bénéficie pas d’un enseignement dans une langue qu’elle parle et comprend couramment. En Afrique, les difficultés sont particulièrement importantes, car de nombreux enfants commencent leur scolarité dans une langue différente de celle qu’ils utilisent à la maison.
Au sommaire du podcast L’Étendard, direction les salles de classes africaines, notamment avec l’interrogation suivante: quelle place les langues africaines doivent-elles occuper dans la formation des générations futures ?
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Selon lui, il ne s’agit pas de rejeter les langues internationales, mais d’aménager un passage progressif vers celles-ci.
“Nos langues africaines portent la mémoire des peuples. Mais ces langues doivent aussi pouvoir expliquer le fonctionnement d'une machine, les principes d'électricité ou les propriétés d'un médicament. Il ne s'agit pas de remplacer des langues extérieures, mais de dire qu'une langue qui ne parle que du passé risque de devenir un musée”, affirme l’écrivain au micro de Sputnik Afrique.
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